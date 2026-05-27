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पीएम मोदी से मिलने पर तमिलनाडु CM विजय ने क्यों किया धन्यवाद, रख दीं 2 मांगें

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विजय ने पीएम मोदी के सामने एक और मांग रखी जोकि तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने और परेशान किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की।

पीएम मोदी से मिलने पर तमिलनाडु CM विजय ने क्यों किया धन्यवाद, रख दीं 2 मांगें

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद विजय की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।''

पीएम मोदी और विजय के बीच यह बैठक लगभग 20 मिनट तक चली। इसमें विजय ने हाल ही में हॉलैंड से प्राचीन तांबे की प्लेटें वापस लाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही, दो मामलों में मांग भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग यह की कि सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गान बजाने की अनुमति दी जाए। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनवरी में आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ बजाए जाएं, तो 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद पहले गाए जाने चाहिए।

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इसके अलावा, विजय ने पीएम मोदी के सामने एक और मांग रखी जोकि तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने और परेशान किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अकेले वर्ष 2026 में ही गिरफ्तारी की ऐसी 12 घटनाएं हुई हैं, 58 मछुआरे इस समय श्रीलंकाई हिरासत में हैं, और 266 मछली पकड़ने वाली नावें जब्त कर ली गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए अनुरोध किया कि वे श्रीलंका सरकार से आग्रह करें कि वह इन मछुआरों और उनकी नावों को तत्काल रिहा करे।

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सेवा तीर्थ में हुई पीएम मोदी से मुलाकात

नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बैठक हुई। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं का फोटो साझा करते हुए मुलाकात की जानकारी दी। दोनों के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु का नया नेतृत्व, दोनों ही अपने राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से साधने में जुटे हैं। विजय का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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