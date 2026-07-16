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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टाल दी श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई, हिंदू पक्ष ने क्या कहा?

By Himanshu Jha
हिन्दुस्तान टीम
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शुरुआत में, पीठ कुछ हिंदू पक्षों की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विवाद में दूसरे हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील पी.वी. योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टाल दी श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई, हिंदू पक्ष ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई टाल दी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई टालने का निर्देश तब दिया जब बताया गया कि हिंदू पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में किसका मुकदमा मुख्य मामला होगा। जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो यह जानकारी दी गई कि वादियों के बीच कुछ अनौपचारिक (ऑफ-द-रिकॉर्ड) बातचीत चल रही है।

शुरुआत में, पीठ कुछ हिंदू पक्षों की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विवाद में दूसरे हिंदू पक्ष की ओर से पेश वकील पी.वी. योगेश्वरन से पूछा कि क्या उनके बीच कोई बातचीत चल रही है।

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जज ने हिंदू पक्ष से क्या पूछा?

जस्टिस कुमार ने कहा कि अगर पक्षों के बीच कुछ चल रहा है तो हम मामले को स्थगित कर देंगे। इस पर अधिवक्ता योगेश्वरन ने कहा कि वे नहीं चाहते कि कोर्ट आदेश में बातचीत के बारे में कुछ भी दर्ज करे क्योंकि यह वादियों के बीच चल रही है और ऑफ-द-रिकॉर्ड है। आगे जस्टिस कुमार ने कहा कि मामले को कई बार स्थगित किया जा चुका है और इस बार इसे तभी स्थगित किया जा सकता है जब पक्षों के बीच कुछ चल रहा हो।

पीठ ने वकीलों से कहा कि हम पक्षों को बातचीत के लिए बाध्य नहीं करने जा रहे हैं। अगर कुछ चल रहा है, तो उसे आदेश में भी दर्ज किया जा सकता है। इसमें क्या हर्ज है? इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। सुप्रीम कोर्ट एक हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2025 के उस आदेश को चुनौती गई है। हाईकोर्ट ने दूसरे मुकदमे में शामिल एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना लिया था।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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