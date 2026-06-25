सिया ने केतन का पासपोर्ट महिलाओं के वॉशरूम में क्यों फेंक दिया था? अब मॉल खंगालेगी पुलिस

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की उनकी मंगेतर सिया और प्रेमी ने लोहागढ़ किले से खाई में धक्का देकर हत्या कर दी। 2004 कॉल्स और 238 घंटे की खौफनाक साजिश का पूरा सच जानें।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक बेहद शातिराना पहलू सामने आया है। बाली में होने वाले 'प्री-वेडिंग शूट' के प्लान को नाकाम करने की अपनी सोची-समझी साजिश के तहत, आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने 6 जून को खालापुर फूड मॉल में कार से केतन का पासपोर्ट चुराया और उसे महिलाओं के वॉशरूम में फेंक दिया। पूछताछ के दौरान इस खौफनाक चाल का पर्दाफाश होने के बाद, अब पुलिस की एक टीम उस फूड मॉल को पूरी तरह से खंगालने जा रही है, ताकि हत्या की इस खौफनाक स्क्रिप्ट के एक बेहद अहम सुराग के तौर पर उस गायब पासपोर्ट को बरामद किया जा सके।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले में खाई में धक्का देकर मारने की आरोपी उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पिछले छह महीने से लगातार संपर्क में थे, दोनों ने एक-दूसरे को 2,004 बार फोन किया था और कुल 238 घंटे बातचीत की थी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत... पुलिस को हुआ शक पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके के तहत 18 जून को केतन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के दिन सिया (20) और चेतन (22) कथित तौर पर एक कैफे में मिले थे और केतन (26) को रास्ते से हटाने की साजिश को अंतिम रूप दिया था।

अधिकारी ने कहा कि इस साजिश में किले में एक ऐसी जगह की पहचान भी शामिल थी, जहां से केतन को खाई में धकेला जा सके। पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप सिंह गिल ने कहा, "सिया और चेतन ने पिछले छह महीने में एक-दूसरे को 2,004 बार फोन किया और कुल 238 घंटे बातचीत की। दोनों के बीच फोन पर कई बार दो-तीन घंटे से ज्यादा समय तक भी बातचीत हुई।"

साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी की गिल के मुताबिक, पुलिस को शक है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत का संबंध केतन की हत्या की साजिश से हो सकता है। उन्होंने कहा, "जांच में यह भी पता चला है कि घटना वाले दिन सिया और चेतन लोहगढ़ किला जाने से पहले एक कैफे में मिले थे और उन्होंने केतन को खत्म करने की साजिश को अंतिम रूप दिया था।"

गिल ने कहा, "मुलाकात के दौरान दोनों ने किले की एक ऐसी उपयुक्त जगह की पहचान की, जहां से केतन को खाई में धकेला जा सके। उन्होंने हत्या की साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी भी की।"

सिया और चेतन फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों केतन को अपने रिश्ते में अड़चन मानते थे और इसलिए उन्होंने रियल एस्टेट कारोबारी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिया ने छह जून को मुंबई हवाई अड्डे जाते समय केतन का पासपोर्ट गायब करके 'प्री-वेडिंग शूट' के लिए बाली जाने की दोनों की योजना पर पानी फेर दिया था।

मॉल के वॉशरूम में फेंका पासपोर्ट? वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनेश तायडे ने बताया, " जांच के दौरान पता चला है कि खालापुर के फूड मॉल में कार से पासपोर्ट चुराने के बाद सिया ने उसे महिलाओं के वॉशरूम में फेंक दिया था। हम हत्या की जांच तो कर ही रहे हैं, साथ ही एक टीम को मॉल भी भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पासपोर्ट बरामद किया सकता है या नहीं।"

उन्होंने बताया कि सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी और नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी, जिसके लिए एक महल बुक किया गया था। तायडे ने कहा, "केतन की बहन संजना और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि घटना से पहले सिया ने चेतन पर कई बार अपने साथ लोहागढ़ किला चलने का दबाव बनाया था।"

उन्होंने बताया, "सिया 31 मई को केतन को लोहागढ़ किला ले गई थी। उसने चार जून को घूमने के लिए फिर से लोहागढ़ किला जाने पर जोर दिया। हालांकि, केतन की मां ने उन्हें दूसरी बार वहां जाने की इजाजत नहीं दी।" तायडे के मुताबिक, सिया ने केतन को 14 जून को एक बार फिर लोहागढ़ किला चलने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस दिन भी सिया ने केतन को खाई में कथित तौर पर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन केतन ने समय रहते झाड़ी पकड़ ली और खुद को बचाने में कामयाब रहे।

तायडे के अनुसार, जब केतन ने सिया से पूछा कि उसने उन्हें धक्का क्यों दिया, तो सिया ने वहां सांप होने की बात कही और ऐसा जताने की कोशिश की कि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। तायडे ने बताया कि इन घटनाक्रमों के सामने आने के बाद जांचकर्ताओं का शक और गहरा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और डिजिटल संचार से जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण किया। बुधवार को गिल ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की प्रगति का जायजा लिया।

सिया के प्रेमी चेतन के वकील ने क्या कहा? इस बीच, चेतन के वकील राम शहाणे ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। शहाणे ने कहा, "प्राथमिकी में कथित अपराध में चेतन की भूमिका के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसमें बस इतना कहा गया है कि वह मुख्य आरोपी का बॉयफ्रेंड है और इसी आधार पर उसे मामले में फंसाया गया है। हमने पहली रिमांड के दौरान, जब उसे पहली बार अदालत में पेश किया गया था, तब भी यही बात कही थी।"