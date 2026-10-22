शशि थरूर से पूछा गया राहुल गांधी पर सवाल, सुनते ही भड़के; दिया ‘एजेंट’ वाला जवाब

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। इसी बीच जब तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से उनकी यात्रा पर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि वह कोई 'ट्रैवल एजेंट नहीं हैं'। दरअसल, राहुल गांधी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन का दौर चल रहा है। राजधानी दिल्ली में 6 अक्टूबर को विपक्ष ने बड़ा प्रदर्शन किया था।

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में थे, जहां संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन जारी रहने के बीच राहुल विदेश क्यों गए हैं। थरूर ने कहा, 'मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। मैं दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आया? हर व्यक्ति की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

भाजपा ने उठाए सवाल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन लाने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए विदेश में सलाह ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी पहले कई बार विफल हो चुके हैं। उन्हें फिर से लॉन्च करने के लिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है।'

पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश यात्रा करते हैं ताकि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और उनके सहयोगियों से इस बात पर मार्गदर्शन ले सकें कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए और बिना चुनाव कराए सत्ता परिवर्तन कैसे लाया जाए। उन्होंने कहा, 'नेहा बोरा, प्रशांत भूषण और संजय राउत ने उनका मकसद जाहिर कर दिया है-सत्ता परिवर्तन। अगर इसके लिए हिंसा जरूरी हो, तो कुछ लोग उसके समर्थन में भी आगे आ गए हैं।'

सिख विरोधी दंगों से जोड़े तार भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 'भारत का दुश्मन' बताते हुए कहा कि उन्होंने एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली करने की योजना बनाई है। पात्रा ने कहा कि यह तारीख एक नवंबर 1984 को हुए सिख-विरोधी दंगों की तारीख से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मुंहतोड़ जवाब देगा।

सोमवार को गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, 'राहुल गांधी वही कर रहे हैं, जिसमें वे सबसे माहिर हैं, ब्रेक लेना और छुट्टियां मनाना।' उन्होंने गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे काम करने से ज्यादा समय आराम करने में बिताते हैं।

उन्होंने लिखा था, 'एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने से ज्यादा समय मौज-मस्ती में बिताता है और फिर 'वोट चोरी' का शोर मचाता है।'' इस मीम का शीर्षक है, 'राहुल गांधी फिर छुट्टी पर!' भंडारी ने पूछा, 'नवरात्र के दौरान राहुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं या अपने अराजकता फैलाने वाले सहयोगियों से मिल रहे हैं?'