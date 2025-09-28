Why did police resort to lathi charge Vijay TVK went to court alleging a conspiracy behind the stampede पुलिस ने क्यों भांजी लाठियां? विजय की TVK पहुंची कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhy did police resort to lathi charge Vijay TVK went to court alleging a conspiracy behind the stampede

पुलिस ने क्यों भांजी लाठियां? विजय की TVK पहुंची कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का आरोप

टीवीके ने इस पूरे मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में पार्टी ने मांग की है कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और इसके पीछे की साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया जाए।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 12:53 PM
share Share
Follow Us on
पुलिस ने क्यों भांजी लाठियां? विजय की TVK पहुंची कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का आरोप

अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में मंगलवार को भारी अफरातफरी मच गई। रैली के दौरान अचानक पथराव हुआ और हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घटना के बाद टीवीके नेताओं ने आरोप लगाया कि रैली को असफल करने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। पार्टी ने कहा कि अचानक हुए पथराव से भीड़ में भगदड़ मची, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई से हालात और बिगड़े।

टीवीके ने इस पूरे मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में पार्टी ने मांग की है कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और इसके पीछे की साजिशकर्ताओं को बेनकाब किया जाए। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात बेकाबू होने के कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और घायलों का इलाज चल रहा है।

करूर भगदड़ के बाद टीवीके प्रमुख विजय ने मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। घायल हुए लोगों के लिए दो-दो लाख रुपये देने की बात कही है। उन्होंने इसे अपूरणीय क्षति बताया है।

वहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव के. पलानीस्वामी ने रविवार को दावा किया कि शनिवार को यहां टीवीके की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा में हुई चूक का सबूत है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर पुलिस और राज्य सरकार ने पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए होते तो ऐसी ‘‘त्रासदी’’ टाली जा सकती थी। इस हादसे में 39 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 51 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पलानीस्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की सभा में सुरक्षा चूक के सबूत हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अफरा-तफरी और भगदड़ मची। टीवीके को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि उसने अब तक चार सभाएं की हैं।’’

उन्होंने कहा कि पुलिस को टीवीके की पिछली सभाओं में जुटी भीड़ को ध्यान में रखते हुए और करूर सभा की मौजूदा स्थिति के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसे मजबूत करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार और टीवीके नेतृत्व को भी सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए था।

Tamil Nadu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।