मोदी-ताकाइची की मुलाकात से क्यों बेचैन हुए जिनपिंग? चीन की परेशानी की कई वजहें

चीन की चिंता का मुख्य कारण दिल्ली में घोषित समझौतों की प्रकृति है। भारत-जापान ने खुद को केवल दोस्ती और सहयोग की पारंपरिक राजनयिक भाषा तक सीमित नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने आर्थिक सुरक्षा पर एक विस्तृत रोडमैप पेश किया।

India-China: भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए शिखर सम्मेलन से चीन तिलमिला उठा है। भारत और जापान द्वारा रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन पर कई समझौतों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर चीन ने चेतावनी दी कि दोनों देशों के बीच सहयोग किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए और न ही विशेष छोटे गुट बनाने चाहिए। यह एक सामान्य राजनयिक बयान लग सकता है, लेकिन यह चीन की उस बढ़ती चिंता को दर्शाता है कि भारत और जापान की साझेदारी अब उन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है जो सीधे तौर पर चीन के आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य हितों को प्रभावित करते हैं।

चीन की चिंता का मुख्य कारण दिल्ली में घोषित समझौतों की प्रकृति है। दोनों देशों ने खुद को केवल दोस्ती और सहयोग की पारंपरिक राजनयिक भाषा तक सीमित नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने आर्थिक सुरक्षा पर एक विस्तृत रोडमैप पेश किया। दोनों देश सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने, एक संयुक्त रक्षा विकास परियोजना शुरू करने और एआई जैसी उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य में ये सभी क्षेत्र युद्ध का मैदान बन चुके हैं। सेमीकंडक्टर तकनीकी प्रतिस्पर्धा के केंद्र में हैं, जबकि क्रिटिकल मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहनों और सैन्य उपकरणों के लिए अपरिहार्य हैं। जब इन क्षेत्रों को एक आर्थिक सुरक्षा ढांचे के तहत लाया जाता है तो चीन को इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीतिक इरादा दिखाई देता है। यह एजेंडा उन क्षेत्रों को छूता है जहां वर्तमान में चीन का दबदबा है। सप्लाई चेन में विविधता लाने और किसी एक देश पर निर्भरता कम करने का यह प्रयास सीधे तौर पर चीनी निर्माण पर निर्भरता को कम करने की वैश्विक कोशिशों का हिस्सा है।

क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस सेक्टर में नई चुनौती इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग रहा। यह मुद्दा चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नस पर चोट करता है। वर्तमान में दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण में चीन का एकाधिकार है। चीन ने अतीत में जापान और अन्य देशों के साथ विवादों के दौरान भू-राजनीतिक हथियार के रूप में इन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में भारत-जापान का यह कदम एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। भले ही ये दोनों देश रातों-रात चीन की जगह न ले पाएं, लेकिन चीन जानता है कि यह धीरे-धीरे उसके प्रभाव को कमजोर कर देगा।

रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी और ताकाइची ने यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यानी यूनिकॉर्न (UNICORN) नामक पहली संयुक्त रक्षा परियोजना की घोषणा की, जो नौसेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक जापान ने हथियारों के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन ताकाइची के नेतृत्व में जापान ने इस सीमा को पार करते हुए घातक रक्षा उपकरणों के निर्यात और संयुक्त उत्पादन के दरवाजे खोल दिए हैं। चीन को डर है कि जापानी तकनीक और भारत की औद्योगिक क्षमता का यह मेल भविष्य में ड्रोन, नौसैनिक प्रणालियों और उन्नत समुद्री प्लेटफार्मों के निर्माण में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

क्वाड का बढ़ता प्रभाव चीन की चिंताएं जापान की मौजूदा नेता सानाए ताकाइची के सख्त रुख से और बढ़ गई हैं। ताइवान पर उनके बयान, मजबूत जापानी सैन्य मुद्रा का समर्थन और रक्षा साझेदारी का विस्तार करने की इच्छा ने उन्हें चीन की नजरों में एक आक्रामक नेता बना दिया है। ताकाइची ने पद संभालने के बाद से दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और नाटो देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को गहरा किया है। इस रणनीतिक नेटवर्क में भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र की एक ऐसी महाशक्ति है जिसके पास चीन को संतुलित करने के लिए सैन्य और आर्थिक दोनों क्षमताएं हैं।

समिट के दौरान क्वाड (Quad) के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने से भी चीन असहज है। चीन लंबे समय से क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) को अपने खिलाफ एक उभरते रणनीतिक गठबंधन के रूप में देखता है। संयुक्त बयान में समुद्री सुरक्षा, नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने और बल प्रयोग द्वारा यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करने जैसी भाषा का उपयोग किया गया है, जिसे बीजिंग सीधे तौर पर दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अपने दावों पर हमले के रूप में देखता है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत और जापान को करीब लाने वाले कारकों में केवल चीन ही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता भी है। जापानी रणनीतिकार तेजी से यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा साझेदारियों और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। ऐसे में भारत उनका सबसे स्वाभाविक और पसंदीदा भागीदार बनकर उभरता है।