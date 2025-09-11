अनुरोध और चेतावनी है कि..., कपिल शर्मा की किस बात पर MNS को है आपत्ति

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को मुंबई शहर को बम्बई बताने के चलते चेतावनी मिली है। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल, कॉमेडियन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।

कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी मिली है। खबर है कि MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता ने मुंबई को बम्बई बताने पर आपत्ति जताई है। हालांकि, इसे लेकर कॉमेडियन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खबर है कि इसी तरह की चेतावनी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को भी दी गई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब कुछ समय पहले ही कनाडा में शर्मा के कैफे पर हमला हुआ था।

मनसे नेता अमय खोपकर ने कहा कि मुंबई का नाम बदले पहले ही 3 दशक बीत चुके हैं। उन्होंने लिखा, 'भले ही बम्बई का नाम आधिकारिक रूप से मुंबई हुए 30 साल गुजर गए हैं, लेकिन बम्बई शब्द का अभी बॉलीवुड के कपिल शर्मा शो, दिल्ली के राज्यसभा सांसदों, शो एंकर्स और कई हिन्दी फिल्मों में किया जा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता से पहले महाराष्ट्र सरकार ने साल 1995 में और केंद्र सरकार ने 1996 में इसे मान्यता दे दी थी। इसके चलते अनुरोध सह चेतावनी जारी की जा रही है कि मुंबई के नाम का इस्तेमाल करें।' खास बात है कि मनसे कई बार मुंबई को बम्बई बोले जाने के मुद्दे को उठाता रहा है।