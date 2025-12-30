भारत से क्यों दुश्मनी मोल लेती थीं खालिदा जिया? एंटी-इंडिया ताकतों को दी थी खुली छूट

संक्षेप: हसीना की पार्टी अवामी लीग भारत की 1971 की भूमिका को मुक्ति संग्राम का आधार मानती है, जबकि बीएनपी इसे बांग्लादेश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप के रूप में देखती है। खालिदा के शासनकाल में यह रुख और तीखा हुआ।

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की आजीवन अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन संघर्ष, सत्ता और विवादों से भरा रहा। वह तीन बार प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उनकी विरासत में भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध और कट्टरपंथी ताकतों से गठजोड़ प्रमुख रूप से उभरकर सामने आते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुरुआती जीवन और राजनीति में प्रवेश खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को जलपाईगुड़ी (अब भारत के पश्चिम बंगाल) में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से फेनी जिले का था। 1960 में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी कैप्टन जिया-उर-रहमान से शादी की। 1971 के मुक्ति संग्राम में उनके पति ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में राष्ट्रपति बने। खालिदा उस समय घरेलू जीवन जी रही थीं और राजनीति से दूर थीं।

1981 में चटगांव में सैन्य विद्रोह के दौरान राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की हत्या ने उनके जीवन को बदल दिया। विधवा हुईं खालिदा को बीएनपी नेताओं ने पार्टी की एकता के लिए आगे आने को कहा। 1984 में वह बीएनपी की चेयरपर्सन बनीं और 1980 के दशक में जनरल एरशाद की सैन्य तानाशाही के खिलाफ आंदोलन की प्रमुख नेता बनीं। उनकी दृढ़ता ने 1990 में एरशाद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। 1991 में लोकतांत्रिक चुनावों में बीएनपी की जीत के साथ खालिदा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। वह मुस्लिम दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं (पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद)।

भारत के साथ संबंध: दुश्मनी की जड़ें खालिदा जिया की राजनीति में भारत-विरोधी रुख एक प्रमुख विशेषता रही। बीएनपी को पारंपरिक रूप से अवामी लीग की तुलना में अधिक भारत-विरोधी माना जाता है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भारत की 1971 की भूमिका को मुक्ति संग्राम का आधार मानती है, जबकि बीएनपी इसे बांग्लादेश की संप्रभुता पर हस्तक्षेप के रूप में देखती है। खालिदा के शासनकाल में यह रुख और तीखा हुआ।

उनके 2001-2006 के कार्यकाल में बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामवादी दलों से गठबंधन किया। इस दौर में पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूहों (जैसे ULFA) को बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह मिली। भारत ने बार-बार शिकायत करते हुए कहा कि खालिदा सरकार ने इन ताकतों पर कार्रवाई नहीं की। पानी बंटवारे (फरक्का बैराज, तीस्ता नदी), सीमा विवाद और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर भी तनाव बढ़ा।

खालिदा अक्सर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाती थीं और सार्वजनिक भाषणों में भारत-विरोधी बयान देती थीं। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते का विरोध किया, जो अवामी लीग ने किया था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रुख आंशिक रूप से अवामी लीग की भारत-मित्रता को संतुलित करने की रणनीति थी, लेकिन इससे कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिली। उनके शासन में इस्लामवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ा, जो बाद में बांग्लादेश की राजनीति में प्रमुख चुनौती बने।

हालांकि, 2012 में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात की। लेकिन कुल मिलाकर, उनके दौर में भारत-बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण रहे। 2024-25 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बीएनपी ने भारत के साथ संबंध सुधारने के संकेत दिए, लेकिन खालिदा की पुरानी नीतियां उनकी विरासत का हिस्सा बनी रहीं।

राजनीतिक और वैचारिक विरोध बीएनपी की स्थापना खालिदा जिया के पति जिया-उर-रहमान ने की थी, जिन्होंने 1975 के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली (जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई)।

अवामी लीग (शेख हसीना की पार्टी) भारत-समर्थक और सेक्युलर मानी जाती है, जबकि बीएनपी को राष्ट्रवादी, इस्लामिक ग्रुप्स (जैसे जमात-ए-इस्लामी) के करीब और पाकिस्तान-चीन समर्थक माना जाता है।

खालिदा जिया ने चुनावी अभियानों में एंटी-इंडिया रेटोरिक का इस्तेमाल किया, जैसे 1996 में दावा कि अवामी लीग सत्ता में आई तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन जाएगा। सुरक्षा और आतंकवाद संबंधी चिंताएं उनके दूसरे कार्यकाल (2001-2006) में बांग्लादेश को उत्तर-पूर्वी भारत के उग्रवादी समूहों (जैसे ULFA) और पाकिस्तानी ISI के लिए सुरक्षित ठिकाना माना गया।

भारत पर कई आतंकी हमलों में बांग्लादेश से सहायता का आरोप लगा। एंटी-इंडिया ताकतों को खुली छूट मिली। सीमा, पानी और व्यापार विवाद फरक्का बैराज जैसे पानी बंटवारे के मुद्दों पर कड़ा रुख।

ट्रांजिट सुविधाएं देने से इनकार (जैसे भारत को म्यांमार-थाईलैंड से जोड़ने वाली सड़क)।

सीमा पर गोलीबारी और अवैध प्रवास जैसे मुद्दे बढ़े। पाकिस्तान और चीन से निकटता खालिदा जिया का पाकिस्तान के प्रति नरम रुख (पाकिस्तान से अच्छे संबंध) और चीन से निवेश बढ़ावा।

भारत को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने से रोकने की नीति। हसीना से दुश्मनी और अंतिम वर्ष खालिदा और शेख हसीना की दुश्मनी बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही। दोनों "झगड़ती बेगम्स" कहलाती थीं। हसीना सरकार में खालिदा पर भ्रष्टाचार के कई मामले चले, जिन्हें वह राजनीतिक बताती थीं। 2018 से वह जेल या नजरबंद रहीं। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना के भागने पर खालिदा रिहा हुईं और 2025 में सभी मामलों में बरी हो गईं। लंबी बीमारी (लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, हृदय रोग) से जूझते हुए भी वह बीएनपी की प्रतीक बनी रहीं। उनके बेटे तारिक रहमान लंदन से पार्टी संभाल रहे थे, जो हाल में बांग्लादेश लौटे।