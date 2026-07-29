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सौरव दास पर कंगना रनौत क्यों हमलावर? CJP प्रवक्ता बोले- क्योंकि मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कंगना रनौत पर तंज कसा और कहा कि मेरे दोस्त भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि वह अब तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? उनमें से एक ने कहा कि मैं शायद थोड़ा यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं।

Why did Kangana Ranaut Attack Saurav Das CJP Spokesperson says Because I look like Hrithik Roshan
कंगना रनौत और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास

हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास के बीच बयानबाजी जारी है। ताजा हमले में सौरव दास ने कहा है कि उनके दोस्त का कहना है कि चूंकि, वह यंग ऋतिक रोशन की तरह दिखते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता हो कि वह हमलावर हों। उन्होंने कंगना को चेतावनी दी कि उन्हें एक मर्यादा में रहकर बातचीत करनी चाहिए।

'द मोजो स्टोरी' से बात करते हुए सौरव दास ने कहा, ''देखिए, कंगना रनौत के खिलाफ मेरा कोई पर्सनल गुस्सा नहीं है। वही हैं जो जेन-जी और अब मेरे खिलाफ पर्सनल बातें कर रही हैं। मेरा मतलब है, उनसे, जैसा मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, “यो कंगना, बस थोड़ा शांत हो जाओ। चलो इस पर बात करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, इस देश में प्रॉब्लम यह है कि लोग अब बात नहीं करते, आप जानते हैं। कम सोच-विचार, कम डिस्कशन, कम डिबेट होती है। तो हमें, आप जानते हैं, एक मर्यादा में रहकर हम लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा।''

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दास ने तंज कसते हुए आगे कहा, ''और मेरे दोस्त भी मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, वह अब तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? और उनमें से एक ने कहा कि मैं शायद थोड़ा यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं। क्या यह सच है? लेकिन जो भी हो, मैं बस इतना कहूंगा कि आप जानते हैं बस अपने शब्दों का ध्यान रखें। फ्रस्ट्रेट न लगें। आप जानती हैं कि यह बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा है। ये किसी ऐसे इंसान के शब्द या वाक्य नहीं हैं जो मेंटली स्टेबल हो। मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश की आने वाली पीढ़ी के बारे में बोलने से पहले सोचें।''

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और कंगना रनौत के बीच तीखी बयानबाजी पिछले दो दिन से जारी है। रनौत के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दास ने कहा कि उनकी भाषा अशोभनीय है। दास ने कंगना पर सीजेपी लहर का लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उनकी मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाए। उन्होंने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, ''ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के नहीं लगते जो मानसिक रूप से स्थिर हो, क्योंकि आप युवाओं के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई युवा है जो 'जेन जेड' या 'जेन अल्फा' या किसी भी पीढ़ी का है, तो क्या आप उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे?''

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दास ने सांसद के तौर पर रनौत के कामकाज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''मेरे पास कंगना रनौत के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के सदस्य उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। प्रवक्ता ने कहा, ''कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वह सीजेपी लहर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। हमने पहले भी कहा है कि जो कोई भी मौजूदा आंदोलन से श्रेय लेना या शोहरत हासिल करना चाहता है, वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है और रनौत भी ऐसा कर सकती हैं।''

'28 साल का होने के बाद भी खुद को छात्र बताता है'

रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्ट के जरिए दास को जवाब दिया। उन्होंने कहा, ''मैंने अभी इस व्यक्ति के बारे में गूगल पर देखा और वह 28 साल का है। और वह खुद को छात्र बताता है। वह खुद को छात्र कैसे बताता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा!!'' रनौत ने सांसद के तौर पर दास द्वारा उनके कामकाज की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही वह राजनीति में नयी हों, लेकिन पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं।

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उनकी उम्र में मेरे पास दो नेशनल अवॉर्ड्स थे

उन्होंने कहा, ''उनकी उम्र में मेरे पास दो राष्ट्रीय पुरस्कार थे। हां, एक नए सांसद के तौर पर मैं काम के बोझ से दबी हुई हूं, क्योंकि मैं एक फिल्मकार, कलाकर, निर्माता, पटकथा लेखक और उद्यमी भी हूं। लेकिन उनके (दास) जैसा कोई व्यक्ति, जो पूरी तरह से बेकार और बेरोजगार है, वह कभी नहीं समझ पाएगा कि हर उम्र में और हर समय भारी मांग में रहने का क्या अभिप्राय होता है।''

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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