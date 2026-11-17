कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। अब किताब को विमोचन को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने तंज कसा है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम को लेकर कहा है कि आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें भी शर्मिंदा कर दिया था। सोमवार को किताब Belonging: A Journey of Love का विमोचन हुआ, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय शामिल हुए थे।

हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, 'सॉरी मैडम, आपके जीवन के इतने खास मौके पर भी वह आपको शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाए। देश को यह बहुत पहले ही समझ आ गया था। उम्मीद है अब आपको भी दिख जाएगा। यह प्रोडक्ट लॉन्च और री-लॉन्च के बात से काफी आगे बढ़ चुका है।'

क्या बोले थे राहुल गांधी राहुल गांधी ने सोमवार को अपने माता-पिता सोनिया गांधी और राजीव गांधी के रिश्ते को याद करते हुए कहा, मां मेरे पिता की थीं और मेरे पिता उनके थे। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि मम्मी, पापा आपसे प्यार करते थे, लेकिन मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उन्हें आप पर कितना गर्व होता।

राहुल गांधी ने अपने माता-पिता की प्रेम कहानी की शुरुआत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मेरे माता-पिता को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें एक बड़ी कहानी वर्सिटी रेस्तरां में उनकी मुलाकात की भी है। राहुल ने अपनी प्रेमिका का खुलासा करते हुए बताया कि मैं कैंब्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्तरां में ले गया जहां मेरे माता-पिता पहली बार मिले थे।

झगड़ा करते हुए भी देखा राहुल गांधी ने भाजपा नेता अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता को केवल एक बार झगड़ते देखा था। उस समय उनके पिता राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे और सोनिया गांधी की बात नहीं सुन रहे थे। राहुल के मुताबिक, उनकी दादी के निधन के बाद और फिर पिता की हत्या के बाद उनकी मां के व्यवहार में काफी बदलाव आया।

भाजपा ने विमोचन पर उठाए सवाल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने पीटीआई वीडियो से कहा कि युवा पीढ़ी के नजरिए से सोनिया गांधी की आत्मकथा का विमोचन कांग्रेस के लिए एक बेहद नुकसानदेह 'आत्मघाती कदम' साबित हुआ है क्योंकि इस पुस्तक ने कांग्रेस के 'स्याह कुशासन और पुराने गलत कामों' को उजागर कर दिया है, जिनमें 1984 का सिख विरोधी नरसंहार और आपातकाल जैसी घटनाएं शामिल हैं।

केशवन ने कहा, 'हालांकि व्यक्तिगत संस्मरण में किसी व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है लेकिन सोनिया गांधी की आत्मकथा नेहरू-गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस के उन राजनीतिक गलत कार्यों पर पर्दा डालने की एक सोची-समझी कोशिश प्रतीत होती है, जिनके लिए कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है।'

केशवन ने कहा, 'ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने, कुछ तथ्यों को छिपाने और घटनाओं को बेहतर रूप में दिखाने के जरिए कांग्रेस के प्रथम परिवार को किसी तरह क्लीन चिट देने की इस संस्मरण की नाकाम कोशिश पूरी तरह उलटी पड़ गई है। पुस्तक को लेकर लगातार हो रही व्यापक आलोचना और विरोध से यह साफ जाहिर होता है।'