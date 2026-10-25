SIR वाले सॉफ्टवेयर पर EC ने क्यों लगाया पर्दा? RTI के तहत भी नहीं मिलेगी जानकारी

यह RTI आवेदन तेलंगाना के करीमनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम. ए. मुजीब अय्यूब की तरफ से दाखिल किया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे थे।

16 अक्टूबर को दिए अपने आधिकारिक जवाब में चुनाव आयोग ने कई स्पष्टीकरण दिए।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर जारी भारी विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) का एक नया रुख सामने आया है। चुनाव आयोग ने RTI (सूचना का अधिकार) के तहत उस सॉफ्टवेयर, ऐप या AI टूल का नाम और वर्जन बताने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को पकड़ने में किया गया था।

आयोग ने तर्क दिया है कि यह जानकारी "कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और IP" से जुड़ी है और RTI कानून की धारा 8(1)(d) के तहत छूट प्राप्त है।

तेलंगाना के सामाजिक कार्यकर्ता ने मांगी थी जानकारी यह RTI आवेदन तेलंगाना के करीमनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम. ए. मुजीब अय्यूब की तरफ से दाखिल किया गया था। उन्होंने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे थे।

वोटर डेटा में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर या AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ?

क्या यह सिस्टम नाम हटाने के लिए ऑटोमेटिकली फ्लैग करता है? और किसी वैध मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसके लिए क्या सुरक्षा इंतजाम हैं?

फ्लैग की गई गड़बड़ियों की समीक्षा कौन सा अधिकारी करता है? चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब? 16 अक्टूबर को दिए अपने आधिकारिक जवाब में चुनाव आयोग ने कई स्पष्टीकरण दिए।

आयोग ने धारा 8(1)(d) का हवाला देते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर का नाम या वर्जन उजागर करने से थर्ड पार्टी की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंच सकता है।

यह पूछे जाने पर कि नाम काटने की समीक्षा कौन करता है, आयोग ने धारा 8(1)(g) का हवाला दिया, जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जानकारी को रोकने से जुड़ी है।

चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा गया है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 13B के तहत संबंधित विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) ही तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर नाम जोड़ने या हटाने का वैधानिक अधिकारी है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या सलाह दी? RTI के इस जवाब पर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ओ. पी. रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा: "यह एक कानूनी मामला है और आवेदक को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करनी चाहिए। चुनाव आयोग जिन सवालों के जवाब देने से बच रहा है, अपील के जरिए उनके जवाब मांगे जाने चाहिए।"

SIR अभियान और 13 करोड़ वोटरों के नाम कटने पर क्यों गहराया है विवाद? SIR प्रक्रिया के तहत देश भर में 130 मिलियन (13 करोड़) से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा चुके हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चुनाव आयुक्त एस. एस. संधू और विवेक जोशी ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर लिखित असहमति दर्ज कराई थी और कैबिनेट सचिव तक को पत्र लिखा था।

पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में SIR प्रक्रिया के दौरान आई तकनीकी दिक्कतों के पीछे चुनाव आयोग के इरोनेट पोर्टल की भूमिका पर भी सवाल उठे थे।