IPS की नौकरी छोड़ अन्नामलाई क्यों BJP में आए, कैलाश मानसरोवर यात्रा ने बदला मन

पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई अब एक बार फिर अपने फैसले से चौंका सकते हैं। अटकलें हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर नया दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा है कि इसपर अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ करेंगे।

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय रहे अन्नामलाई अब अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं। हालांकि, इन अटकलों पर उन्होंने साफतौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह आने वाले 2-3 दिनों में भाजपा छोड़ने तक का फैसला ले सकते हैं। चर्चा का मुद्दा है कि चर्चित पुलिस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने आखिर क्यों IPS की नौकरी छोड़ी और राजनीति में आने पर ऐसे राज्य में भाजपा में को चुना, जहां पार्टी का सियासी आधार बेहद सीमित है।

सिंघम वाली थी छवि कर्नाटक पुलिस में अन्नामलाई की छवि सिंघम की थी। हालांकि, राजनीति में आने की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने मई 2019 में पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। खास बात है कि तब वह बेंगलुरु दक्षिण के उपायुक्त थे। जब उडुपी एसपी के तौर पर उनका तबादला किया गया था, तो क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था।

क्यों छोड़ी IPS इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उस समय कर्नाटक कैडर के 2011 बैच के इस अफसर ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के नाम एक पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि नौकरी छोड़ने का फैसला उन्होंने जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बहुत सोच-समझकर लिया है। इस बड़े फैसले के पीछे उन्होंने कुछ खास वजहें बताईं, जैसे पिछले साल की गई कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जिसने जिंदगी को देखने और प्राथमिकताओं को समझने का उनका नजरिया बदल दिया। इसके अलावा दिसंबर 2018 में सीनियर आईपीएस ऑफिसर मधुकर शेट्टी की स्वाइन फ्लू से हुई अचानक मौत ने भी उनपर काफी असर डाला।

राजनीति में एंट्री मई 2020 में एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान उन्होंने कहा था, 'मैं तमिलनाडु की राजनीति में प्रवेश करने पर विचार कर रहा हूं और तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा...। राजनीति में आकर मैं सिस्टम में बदलाव करना चाहता हूं।'

रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में उन्होंने तय नहीं किया था कि कहां जाएंगे। एक समय पर उन्होंने कह दिया था कि वह रजनीकांत की तरफ से बड़े ऐलान का इंतजार कर रहे थे और अगर वह पार्टी बनाते, तो पूर्व पुलिस अधिकारी इस पर फैसला लेते। हालांकि, रजनीकांत ने राजनीति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया।

क्यों भाजपा को ही चुना इसके तीन महीनों के बाद अन्नामलाई भाजपा में शामिल हो गए। तब अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा था, 'समय के साथ, मुझे यह महसूस होने लगा कि देश को सामाजिक बदलाव के साथ-साथ एक राजनीतिक बदलाव की भी ज़रूरत है। मुझे लगा कि बीजेपी मेरे लिए बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे सिद्धांत उनके साथ मेल खाते हैं। वे नेताओं को उनकी योग्यता के आधार पर मंच प्रदान करते हैं। यह देश के लिए एक बड़े दृष्टिकोण वाली एक राष्ट्रवादी पार्टी है, यही वजह है कि मैंने इसमें शामिल होने का फैसला किया।'