टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका ने क्यों लिया ब्राह्मणों का नाम? भिड़ गए विपक्ष के नेता

डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार नवारो ने कहा कि भारत में भारतीयों की कीमत पर ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसपर टीएमसी नेता सागरिका घोष और शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अलग-अलग राय रखी है।

डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कह दिया कि भारत में ब्राह्मण ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो की इस बेबुनियाद बात पर बीजेपी ही नहीं विपक्ष ने भी करारा हमला किया है। वहीं विपक्ष की दो नेताओं में इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई।

नवारो ने ‘फॉक्स न्यूज संडे’ से एक साक्षात्कार में कहा, ‘देखिए (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी एक महान नेता हैं।’ उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं और उन्हें ‘समझ नहीं आता कि भारतीय नेता किस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं।’ नवारो ने कहा, ‘तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहां क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है।’

नवारो के इस बयान पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी नेता सागरिका घोष भिड़ गई हैं। घोष ने ट्वीट कर कहा कि बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका में न्यू इंग्लैंड यानी धनी अभिजात वर्ग के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषी दुनिया में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आज भी एलीट्स के लिए होता है। वहीं जिस तरह की बहस चल रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह की निरक्षरता हैरान करने वाली है।

सागरिका घोष की बात पर जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नवारो ने भले ही किसी विशेषाधिकार वर्ग के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया हो लेकिन इस तरह के नवारो की तरफ से अपनी बात रखना और विशेष जाति पहचान का हवाला देना शर्मनाक और भयावह है। उन्होंने कहा, अमेरिका के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द को लेकर मुझे उपदेश ना दे। उन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा बयान बिना वजह तो नहीं दे सकता, यह सब जानबूझकर किया गया है। ऐसे में इसपर व्याख्या देने से बचें।