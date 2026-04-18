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सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकीलों को क्यों दी 'दीवार' और 'काला पत्थर' फिल्म देखने की नसीहत?

Apr 18, 2026 12:50 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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अधिवक्ता परिषद द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए जस्टिस करोल ने इन सुधारों और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से चर्चा की।

सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकीलों को क्यों दी 'दीवार' और 'काला पत्थर' फिल्म देखने की नसीहत?

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजय करोल ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए श्रम संहिताओं को भारत की श्रम व्यवस्था में एक युगांतरकारी बदलाव करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारत की बिखरी हुई श्रम प्रणाली को एक समावेशी और सुसंगत ढांचे में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को एक साथ आगे बढ़ाना है। इस दौरान उन्होंने वकीलों को कुछ फिल्में देखने की नसीहत भी दी।

सुप्रीम कोर्ट की इकाई अधिवक्ता परिषद द्वारा अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए जस्टिस करोल ने इन सुधारों और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से चर्चा की।

जस्तीस करोल ने अपने संबोधन में एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी सिनेमा ने दशकों तक श्रमिक वर्ग के संघर्ष को आवाज दी। उन्होंने 'दो बीघा जमीन' और 'नया दौर' जैसी फिल्मों का जिक्र किया, जो औद्योगिकीकरण और विस्थापन के डर को दिखाती थीं। उन्होंने कहा, "'दीवार' ने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के साथ हुए धोखे के प्रभाव को दिखाया, तो 'काला पत्थर' ने कोयला खदानों की असुरक्षित स्थितियों और मजदूरों की त्रासदी को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया।" हालांकि, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हाल के दशकों में सिनेमा का झुकाव उपभोक्तावाद और पूंजीवादी कहानियों की ओर बढ़ गया है, जिससे श्रमिक वर्ग की कहानियां हाशिए पर चली गई हैं।

आपको बता दें कि भारत सरकार ने 21 नवंबर, 2025 से चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। इनका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना है। जस्टिस करोल ने कहा, "ये संहिताएं संवैधानिक आदर्शों को आर्थिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। इनकी सफलता हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता, जवाबदेही और निरंतर सुधार पर निर्भर करेगी।"

उन्होंने विशेष रूप से युवा वकीलों से आह्वान किया कि वे श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं, क्योंकि इन कानूनों के वास्तविक कार्यान्वयन में कानूनी बिरादरी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बाबासाहेब को याद करते हुए जस्टिस करोल ने कहा कि अंबेडकर की महानता इस बात में थी कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते थे और उन्हें ठोस विचारों में बदलने की क्षमता रखते थे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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