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लाठी लेकर ‘कॉकरोच प्रोटेस्ट’ में तैनात थे सादा वर्दी वाले पुलिसकर्मी? SC में खुल गया राज

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। जानें भीड़ में ‘स्पॉटर्स’ को तैनात करने की वजह और बल प्रयोग पर पुलिस की सफाई।

सादे कपड़ों में पुलिस, हाथ में लाठी और प्रदर्शनकारी… सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली दिल्ली पुलिस?
सादे कपड़ों में पुलिस, हाथ में लाठी और प्रदर्शनकारी… सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली दिल्ली पुलिस?

कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान 'सादा वर्दी में पुलिस वाले' देखे गए थे। उनको कई जगह पर कथित तौर पर लाठियां भांजते हुए भी देखा गया था। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर वर्दी और बिना वर्दी- दोनों तरह की पुलिस यहां कैसे तैनात है? अब दिल्ली पुलिस ने इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 20 जुलाई को ‘संसद मार्च’ के दौरान सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से भी इनकार किया है।

सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर क्या बोली पुलिस?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भीड़ के बीच तैनात थे। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इनका मकसद भीड़ को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारियों की मदद करना था।

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पुलिस के अनुसार, ये कर्मचारी भीड़ में इसलिए शामिल हुए थे ताकि उनकी पहचान आसानी से न हो सके और अगर किसी व्यक्ति को असामाजिक तत्वों की ओर से परेशान किया जा रहा हो तो उसे तत्काल मदद दी जा सके। दिल्ली पुलिस ने इन सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मियों को ‘स्पॉटर्स’ बताया है।

विशेष शाखा समेत इन इकाइयों के पुलिसकर्मी थे शामिल

पुलिस ने बताया कि इन ‘स्पॉटर्स’ में स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस के कर्मचारी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बड़े आयोजनों और भीड़ वाले कार्यक्रमों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती असामान्य नहीं है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे कर्मियों को भीड़ में मिलाकर रखने का उद्देश्य असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना होता है। पुलिस ने सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को वर्दी से जुड़े नियमों के खिलाफ बताए जाने वाली दलील को भी खारिज किया।

‘लाठियों के साथ सादे कपड़ों में पुलिस’ वाले वीडियो संदर्भ से बाहर

दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में लाठी लिए पुलिसकर्मियों के जो वीडियो सामने आए हैं, उन्हें संदर्भ से अलग करके देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार, यह भीड़ नियंत्रण की कार्रवाई का हिस्सा था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किए जाने के आरोपों से भी इनकार किया है।

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CJP के नेतृत्व में हुआ था प्रदर्शन

यह मार्च कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आयोजित प्रदर्शन का हिस्सा था। प्रदर्शनकारी पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपने पक्ष को रखा है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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