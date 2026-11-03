दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच कैसी लड़ाई? ACP वशिष्ठ सस्पेंड; समझिए पूरा मामला

पूरा मामला 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई एक घटना से जुड़ा है। यहां झड़प के दौरान एक वकील के सिर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच ठन गई। पूरा मामला समझिए

दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त ACP मनस्वी वशिष्ठ को पद से निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार सुबह उनके निलंबन की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया है। दरअसल ACP के खिलाफ यह कार्रवाई बीते सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन को लेकर की गई है। मामला वकीलों और पुलिस के बीच झड़प से जुड़ा है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस के करीब 150 कर्मियों ने शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद 2 अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया था। ACP सहित दर्जनों पुलिसकर्मी अधिकारियों की तैनाती बहाल करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन की अगुवाई खुद एसीपी वशिष्ठ ने की। मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने खुद आकर पुलिसकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी सभी जायज शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि अब एसीपी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस एक्शन की भी मांग फिलहाल ACP की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर दी है। बार एसोसिएशन ने पुलिस के प्रदर्शन के दौरान वकीलों के खिलाफ दुर्व्यवहार और अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप लगाया है। वकीलों ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिसकर्मियों को प्रदर्शन के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ा और वकीलों और पुलिस के बीच यह लड़ाई कैसे शुरू हुई?

कैसे शुरू हुआ विवाद? पूरा विवाद बीते 23 अक्टूबर को शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक यहां शाहदरा पुलिस थाने में कथित तौर पर ललित बंसल नाम के एक वकील के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। इसके बाद थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव बढ़ गया। विरोध में जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। बाद में अधिकारियों के तबादले के बाद यह हड़ताल खत्म हुई।

पुलिस ने शुरू कर दिया प्रदर्शन हालांकि अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर पुलिस अधिकारी खफा हो गए। सोमवार को इसे लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिसकर्मियों का हुजूम उमड़ पड़ा। ACP वशिष्ठ ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पहले कहा कि वे पुलिसकर्मियों के साथ गुंडागर्दी हो रही है। उन्होंने कहा, ''हमने यह रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि पुलिसकर्मियों को जिस गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है और थानों के अंदर सुरक्षा से जुड़ी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कुछ लोग भेष बदलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वे न केवल हमारे, बल्कि पूरे समाज के दुश्मन हैं।'' उन्होंने कहा कि अगर पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं हैं तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं हो सकती।

ACP पर कैसे आरोप इधर वकीलों ने एसीपी वशिष्ठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वकीलों का आरोप है कि वकील से हुई मारपीट के बाद जब वे आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो आरोपी पुलिस हिरासत में नहीं थे। जब उन्होंने सवाल किए, तो एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कथित तौर पर अपनी रिवॉल्वर दिखाई और वकीलों को डराया-धमकाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वकीलों द्वारा लगाए गए ये आरोप झूठे हैं और इनका कोई सबूत नहीं है।