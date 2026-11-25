अपनी सही बर्थप्लेस बताओ; CJP के सौरभ दास के पासपोर्ट पर विवाद, नोटिस जारी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि चेन्नई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के को-कन्वीनर सौरभ दास को सात दिनों के अंदर अपनी जन्म जगह बताने को कहा है। साथ ही उन्हें जवाब आने तक पासपोर्ट इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास को लंदन जाने से क्यों रोका गया? अब इस पर सरकार की ओर से जवाब आ गया है। सरकार ने साफ किया कि इसकी वजह पासपोर्ट में जन्म स्थान (बर्थप्लेस) की जानकारी से जुड़ी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को बताया कि चेन्नई के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के को-कन्वीनर सौरव दास को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे सात दिनों के अंदर अपनी सही जन्म जगह बताने को कहा गया है और जवाब आने तक पासपोर्ट इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।
जायसवाल ने आगे कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को हर जानकारी सही-सही और पूरी देनी होती है। जन्म स्थान, पता, नाम और अन्य जरूरी विवरण सही होना चाहिए। अगर किसी आवेदक के खिलाफ कोई शिकायत आती है, या यह पता चलता है कि उसने कोई तथ्य छिपाया है या गलत जानकारी दी है, तो पासपोर्ट ऑफिस तुरंत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। यह सामान्य प्रक्रिया है और नियमों के तहत होती है।
दरअसल, मंत्रालय का यह बयान सौरभ दास के उस आरोप के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को दिल्ली के एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया। दास के अनुसार, रात करीब 1 बजे वे लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने वाले थे, तभी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। अधिकारियों ने बताया कि उनका पासपोर्ट फ्लैग कर दिया गया है, यानी पासपोर्ट पर कोई रोक लगी हुई है, जिसके कारण उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं दी जा रही।
बाद में सौरभ दास ने पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि वह ब्रिटेन जा रहे थे क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में उन्हें 'कॉकरोच मूवमेंट' के बारे में अपनी बात रखनी थी। सौरभ दास ने आगे बताया कि उन्हें अचानक रोके जाने से उनकी यात्रा रुक गई और वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इसके बाद इसको लेकर जमकर बयानबाजी हुई थी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था।
हालांकि अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि दास को लंदन जाने से क्यों रोका गया था। इसके साथ ही पासपोर्ट ऑफिस ने अब सौरभ दास को सात दिनों का समय दिया है कि वे अपनी जन्म जगह की सही जानकारी लिखित में दें। जब तक वे जवाब नहीं देते और मामला स्पष्ट नहीं होता, तब तक उन्हें पासपोर्ट इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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