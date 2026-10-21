रांका-दास का जेल जाना या बांग्लादेश वाले आरोप? अभिजीत दीपके ने आंदोलन क्यों रोका

अभिजीत दीपके ने सोशल मिडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतना समर्थन मिल रहा है। दीपके ने बताया कि लेकिन कुछ समय के लिए आंदोलन को रोकना पड़ रहा है। लेकिन वजह क्या है?

अभिजीत दीपके ने कॉकरोचों से आंदोलनों पर ब्रेक लगाने की घोषणा कर दी है। बीते 5 महीने से लगातार सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोलने की सलाह देने वाले अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों से घर में रहने की ही अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से कहा है कि कुछ समय के लिए वे अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताए। लेकिन सवाल यह है कि बीते सप्ताह तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर आंदोलन पर अड़े अभिजीत दीपके ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है?

बता दें कि अभिजीत दीपके की अगुवाई में CJP बीते मई महीने के बाद से ही लगातार प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने सबसे पहले नीट पेपर लीक मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाई और जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही यह आंदोलन खत्म हुआ। इसे CJP के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा गया और दीपके और उनके साथियों का हौसला बढ़ गया।

इसके बाद से CJP लगातार एक्टिव रही। कभी स्कूल ठीक करो अभियान तो कभी आदिवासी स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर पार्टी ने सुर्खियां बटोरीं। इसके बाद बीते महीने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद दीपके की टीम ने चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। इस क्रम में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने का प्लान था। हालांकि इस बार योजना सफल नहीं हो पाई।

जेल गए रांका और दास ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन की इजाजत न मिलने के बाद CJP के सह संयोजक आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जबरदस्ती परिसर में घुसने की कोशिश की और उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ी है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों को पहले 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। अब इस हिरासत को 3 दिन और बढ़ा दिया गया है।

क्या बोले अभिजीत दीपके? 16 मिनट के अपने वीडियो संदेश में दीपके आशुतोष रांका और सौरभ दास की अनुपस्थिति पर भावुक हो गए। वहीं दीपके ने समर्थकों से कहा कि अगले कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में त्योहार हैं। साथ ही हाल की घटनाओं के बाद सबके परिजन बहुत चिंतित होंगे। और ऐसे में अभी उनके साथ रहना सही होगा। उन्होंने आगे कहा, “मैं चाहता हूं कि आप त्योहारों पर अपनों के साथ रहें, लेकिन सौरव और आशुतोष को भी याद रखें, क्योंकि वे अपने परिवार के पास नहीं जा सकते। अब वे ही हमारा परिवार हैं।”

आखिर क्यों आंदोलन रोकने पर मजबूर हुई CJP? दीपके का यह संदेश को डिकोड करने की कोशिश करें तो इससे इशारा करता है कि कॉकरोचों का आंदोलन दिवाली तक रुक सकता है। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह रांका और दास के जेल में होने को ही माना जा रहा है। दीपके ने खुद एक बयान में बताया है कि CJP के सभी आंदोलनों का खाका आशुतोष रांका और सौरभ दास ही तैयार करते थे। ऐसे में उनके बिना पार्टी कमजोर पड़ गई है। इससे पहले 16 अक्टूबर को पार्टी का तिरंगा मार्च भी बेअसर रहा था।