सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे क्यों नहीं लगा सकते नागरिक, बॉम्बे हाई कोर्ट में जज ने पूछे सवाल

बॉम्बे हाई कोर्ट में हाल ही में एक तड़ीपार आदेश से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें जज ने पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि नागरिक सरकार के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगा सकते।

बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के सरकारी फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर एक वर्ष के लिए तड़ीपार (जिलाबदर) करने की कार्रवाई के पुलिस को आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिकों के साथ 'भारत सरकार के गुलामों' जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

एजेंसी वार्ता के अनुसार, यह आदेश जस्टिस माधव जामदार ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इस याचिका में पुलिस उपायुक्त के तीन दिसंबर 2025 को पारित तड़ीपार के आदेश को चुनौती दी गई थी। बाद में कोंकण संभाग के संभागीय आयुक्त ने 27 मार्च 2026 को आदेश को बरकरार रखा था।

पुलिस ने जिलाबदर करने की यह कार्रवाई चौधरी के नागरिकता संशोधन अधिनियम और ज्ञानवापी मस्जिद मामले सहित केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में मोर्चा और धरना देने पर दर्ज 5 प्राथमिकियों पर आधारित थी।

क्या बोले जज न्यायमूर्ति जामदार ने टिप्पणी की, 'याचिकाकर्ता ने केवल 'भाजपा सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है।' न्यायालय ने कहा कि पुलिस लोक सेवक है, 'मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक' नहीं। इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सरकारी फैसलों के खिलाफ मोर्चा और धरना आयोजित करना महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तड़ीपार करने का आधार नहीं हो सकता।

आदेश में उल्लेख किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देते हैं, और याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई ने उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है। न्यायालय ने तड़ीपार आदेशों को रद्द करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

HC में आदेश को चुनौती दिसंबस 2025 में चेंबूर में पुलिस उपायुक्त ने चौधरी को 12 महीनों के लिए शहर से बाहर निकालने का आदेश जारी किया था। दरअसल, आदेश उन FIR पर आधारित था, जिनमें कहा गया था कि चौधरी की गतिविधियां डर का माहौल पैदा कर रहीं हैं। बाद में इस आदेश की पुष्टि कोंकण डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर ने भी की थी।

अब इन दोनों आदेशों को चौधरी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि स्थानीय चुनाव के दौरान उन्हें क्षेत्र से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्हें क्षेत्र में प्रचार और संगठन का का काम करना था।