एसपी मुखर्जी रोड! दीदी के गढ़ से गुजरने वाली वो सड़क, जहां लिखी गई BJP की विजय गाथा!

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP की प्रचंड जीत के पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कोलकाता की एक सड़क का क्या कनेक्शन है? जानिए 'बाहरी' का ठप्पा हटाकर बंगाल में 'कमल' खिलने की पूरी इनसाइड स्टोरी।

आज, 4 मई 2026 का दिन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के डेढ़ दशक के वर्चस्व को तोड़ते हुए, भाजपा 294 सीटों वाली विधानसभा में करीब 200 के जादुई आंकड़े को छू रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी ने बंगाल फतह करने के लिए इतनी ताकत क्यों झोंक दी थी? इस सवाल का जवाब दक्षिण कोलकाता की एक प्रमुख सड़क और पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इतिहास से जुड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं कि भाजपा ने यह ऐतिहासिक सफर कैसे तय किया और यह जीत पार्टी के वैचारिक संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक श्रद्धांजलि कैसे मानी जा रही है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी भी सिर्फ एक और राज्य जीतने जैसा नहीं रहा; यह पार्टी के लिए एक गहरा भावनात्मक और वैचारिक लक्ष्य था। भाजपा के पूर्ववर्ती संगठन 'भारतीय जनसंघ' के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में ही हुआ था। डॉ. मुखर्जी ने ही कश्मीर से लेकर बंगाल तक 'एक देश, एक निशान, एक विधान' का नारा दिया था। भाजपा के कई शीर्ष नेता दशकों से यह कहते आए हैं कि जिस राज्य ने उन्हें उनका संस्थापक दिया, वहां पार्टी की सरकार न होना एक अधूरा सपना था।

भाजपा कार्यकर्ता इस जीत को केवल राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि डॉ. मुखर्जी के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के विचार की उसी भूमि पर जीत मानते हैं, जहां से इसका बीज बोया गया था। बंगाल की राजनीति हमेशा से तीव्र और भावनात्मक रही है। यह चुनाव परिणाम बताता है कि बंगाल अपनी राजनीतिक नाराजगी को पूरी तरह से एक नए विकल्प की ओर मोड़ने से नहीं हिचकिचाता। भाजपा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती इस जनादेश को एक स्थिर और विकासोन्मुखी सरकार में बदलने की होगी। ANI से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री शिवराज जिंह चौहान ने कहा- मैं बचपन से ही भारतीय जनसंघ से जुड़ा रहा हूं, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हमेशा से बस एक ही सवाल रहा है कि बंगाल में सरकार कब बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह पुरानी उम्मीद पूरी हो गई है।

कोलकाता की एक सड़क में छिपा है राज दक्षिण कोलकाता की एक प्रमुख सड़क का नाम 'एसपी मुखर्जी रोड' है। ज्यादातर स्थानीय लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को इसी सड़क के जरिए जानते हैं। यह सड़क शहर के कई अहम इलाकों को जोड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह सड़क कालीघाट और भवानीपुर से भी जुड़ती है, जहां तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी का घर और उनका चुनाव क्षेत्र स्थित है। अब जब बंगाल की सत्ता बीजेपी के हाथों में जा रही है, तो शहर के लिए 20वीं सदी की शुरुआत के उस वकील, शिक्षाविद् और जवाहरलाल नेहरू सरकार के मंत्री को फिर से जानने का वक्त आ गया है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ (बीजेपी का पूर्व रूप) की स्थापना की थी।

कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'बंगाल टाइगर' कहे जाने वाले प्रसिद्ध आशुतोष मुखर्जी के बेटे थे। आशुतोष मुखर्जी एक गणितज्ञ, वकील, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आज के जादवपुर विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों की स्थापना के पीछे उन्हीं का विजन था। उनके जीवन पर राज्य की स्कूली किताबों में एक पूरा अध्याय भी है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और बंगाल विधानसभा में प्रवेश किया था। 1939 में वह बंगाल में हिंदू महासभा के सदस्य बने और एक साल के भीतर ही उसके अध्यक्ष बन गए। हालांकि, महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने महासभा से दूरी बना ली। 'भारत छोड़ो' आंदोलन के आलोचक होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी की हत्या की कड़ी निंदा की थी।

जनसंघ की स्थापना और 'बाहरी' के ठप्पे का जवाब आजाद भारत के पहले नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे मुखर्जी ने 1950 में सरकार से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रवाद के लिए समर्पित एक नई पार्टी बनाने के मकसद से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संपर्क किया। 1951 में उन्होंने 'भारतीय जनसंघ' की स्थापना की। अगले ही साल पार्टी ने संसद में तीन सीटें जीतीं। बीजेपी इसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के अपने सफर की शुरुआत मानती है।

इस चुनाव में बीजेपी ने खुद को बंगाल की जड़ों से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए बार-बार मुखर्जी का हवाला दिया। यह ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए 'बाहरी' होने के ठप्पे को दूर करने की एक सोची-समझी रणनीति थी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था- अगर आज बंगाल भारत का हिस्सा है, तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से है। यही नहीं, अखंड पंजाब का एक बड़ा हिस्सा आज भारत के पास है, तो वह भी उन्हीं की उठाई गई आवाज का नतीजा है।

2016 से शुरू हुआ सफर बहुमत तक पहुंचा बंगाल में बीजेपी की यह जीत 2016 में शुरू हुए एक लंबे सफर और सपने के सच होने जैसा है। 2016 में पार्टी ने 10 फीसदी वोट शेयर के साथ राज्य में 3 सीटें जीती थीं। 2021 में पांच साल बाद हुए चुनाव में पार्टी ने बड़ी छलांग लगाई और 38 फीसदी वोट शेयर के साथ 77 सीटों पर जीत दर्ज की। 2026 में इस बार पार्टी 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 148 के बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है।

ताजा चुनावी आंकड़े: क्या कहता है जनादेश? इस बार के बंगाल चुनाव कई मायनों में अभूतपूर्व रहे हैं। चुनाव आयोग (EC) के ताजा आंकड़ों के अनुसार-

ऐतिहासिक मतदान: इस बार राज्य में 92.5% से अधिक का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि बंगाल की जनता बदलाव या अपने पक्ष को लेकर कितनी मुखर थी।

सीटों का गणित: भाजपा करीब 200 सीटों पर काबिज होती दिख रही है, जबकि सत्ताधारी TMC लगभग 90 सीटों के आसपास सिमट गई है।

वोट शेयर में भारी स्विंग: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा के पक्ष में 8-10% का सीधा वोट स्विंग देखने को मिला है। बंगाल के "फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट" सिस्टम में यह एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव है।

शून्य से शिखर तक: भाजपा ने कैसे तय किया यह सफर? बंगाल में एक समय हाशिए पर रहने वाली भाजपा ने 2021 में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। 2026 में इसे सत्ता में तब्दील करने के पीछे कई रणनीतिक कारण रहे:

वोटर लिस्ट में संशोधन (SIR): चुनाव से पहले हुए 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के जरिए वोटर रोल की कमियों को दूर किया गया, जिसका सीधा फायदा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता में दिखा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पैठ: भाजपा ने न सिर्फ अपने पारंपरिक गढ़ 'जंगल महल' और उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि इस बार ग्रेटर कोलकाता जैसे TMC के शहरी गढ़ों में भी सेंधमारी की है।

वामदलों के वोट बैंक का खिसकना: वाम मोर्चा का वोट प्रतिशत लगातार कम हुआ है और माना जा रहा है कि एंटी-इन्कम्बेंसी का यह वोट पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया।