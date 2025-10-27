Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWhy Assam Out of SIR List CEC Gyanesh Kumar Tells the reason
SIR की लिस्ट से असम क्यों हुआ बाहर, CEC ज्ञानेश कुमार ने बताई वजह; जानिए क्या है विवाद

संक्षेप: देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का ऐलान हो चुका है। इन 12 राज्यों में चार वो राज्य भी हैं, जहां 2026 में चुनाव होने की संभावना है। लेकिन एक और राज्य, असम जहां इसी साल चुनाव संभावित है, वहां एसआईआर की घोषणा नहीं हुई है।

Mon, 27 Oct 2025 07:01 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का ऐलान हो चुका है। इन 12 राज्यों में चार वो राज्य भी हैं, जहां 2026 में चुनाव होने की संभावना है। लेकिन एक और राज्य, असम जहां इसी साल चुनाव संभावित है, वहां एसआईआर की घोषणा नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। एसआईआर का आदेश पूरे देश के लिए था, यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे।

नागरिकता का झमेला
गौरतलब है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे आसाम में सिटिजनशिप ऐक्ट के सेक्शन 6ए के तहत के नागरिकता के विशिष्ट नियम हैं। यह नियम भारतीय मूल के उन लोगों पर लागू होता है, जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से असम आए थे। वहीं, एक जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए लोगों को भारतीय माना जाता है। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आए लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के बाद नागरिकता मिलती है। वहीं, 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों को अवैध नागरिक माना जाता है। यह फैसले स्थानीय स्तर पर, खासतौर पर बने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा लिए जाते हैं।

बेहद कठिन होगी प्रक्रिया
असम के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन का काम, बेहद कठिन प्रक्रिया है। छह साल पहले एनआरसी को लेकर भी भारी विवाद हुआ था। 19 लाख से अधिक लोगों को सूची से बाहर रखा गया। इसका उद्देश्य उन अवैध प्रवासियों को निकालना था जो दशकों से राज्य में बसे हुए थे। जिससे उन्हें सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े। यह प्रक्रिया अधूरी है, क्योंकि केंद्र ने अब तक उस सूची की घोषणा नहीं की है जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रकट किए।

उठाए जाते हैं सवाल
विपक्ष ने असम में एनआरसी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया था। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अधिकारियों ने गलत तरीके से लाखों भारतीय नागरिकों को बाहर कर दिया और विदेशियों को शामिल कर लिया। इसी तरह के सवाल एसआईआर को लेकर उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर गरीबों को बाहर करने और उनका अधिकार छीनने की कोशिश है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है।