संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलकर बताई थी क्या दिक्कत, जिसके चलते भाजपा में गए; इनसाइड स्टोरी
संदीप पाठक को AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में गिना जाता था। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के अलावा संदीप पाठक ही थे, जो ज्यादातर रणनीति का हिस्सा होते थे। वह पंजाब के प्रभारी भी थे। इसके अलावा पार्टी के संगठन महासचिव जैसी जिम्मेदारी भी उन्हें मिली हुई थी।
आम आदमी पार्टी को उसके गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा झटका शुक्रवार को लगा। राज्यसभा में उसके सबसे चर्चित नेता रहे राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों ने भाजपा का दामन थामा है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे तीन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया, जबकि 4 अन्य सांसदों के समर्थन की बात भी इन लोगों ने कही। 7 सांसदों के इस झटके में दो नाम चौंकाने वाले रहे। कुछ लोग तो पहले से ही नाराज थे, लेकिन अशोक मित्तल को तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह पर कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में उपनेता घोषित किया था। इसके अलावा संदीप पाठक का नाम उल्लेखनीय है।
संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में गिना जाता था। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के अलावा संदीप पाठक ही थे, जो ज्यादातर रणनीति का हिस्सा होते थे। वह पंजाब के प्रभारी भी थे। इसके अलावा पार्टी के संगठन महासचिव जैसी जिम्मेदारी भी उन्हें मिली हुई थी। फिर क्या वजह रही कि वह पार्टी ही छोड़कर निकल लिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से उनके ही घर पर कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। उस मीटिंग को लेकर कुछ स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान पंजाब को लेकर बात हुई।
अरविंद केजरीवाल से शिकायती लहजे में संदीप पाठक ने कहा कि पंजाब में अब मुझे संगठन की ओर से महत्व नहीं दिया जा रहा। यह वही पंजाब है, जहां पार्टी को खड़ा करने के लिए शुरुआती दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की थी। उनका कहना था कि अब पंजाब में मुझे कोई महत्व नहीं मिल रहा है। इस बात से वह परेशान थे। वहीं AAP सूत्रों का कहना है कि हमें पहले से ही कुछ अंदेशा था कि ऐसा संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की मुलाकातें हुई थीं। फिर ये दोनों नेता साथ में ही भाजपा के लोगों से मिले थे।
अशोक मित्तल को किस चिंता ने सताया कि छोड़ दी AAP
वहीं अशोक मित्तल की बात करें तो कहा जा रहा है कि वह राज्यसभा में AAP के सांसद होने की कीमत पर बिजनेस से समझौता नहीं चाहते थे। उन पर ईडी ने रेड मारी थी। वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। ऐसे में वह नहीं चाहते कि उनका नाम विवादों से जुड़े। अंत में कई सांसदों के साथ वह भी भाजपा में ही जाने को सहमत हो गए। हरभजन सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब देखना होगा कि पंजाब में इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। माना जा रहा है कि पंजाब में मनीष सिसोदिया अब ज्यादा ऐक्टिव हैं। खुद केजरीवाल भी वहां कैंप कर रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं की धाक पहले जैसी नहीं रही है। संदीप पाठक की पीड़ा भी इसी से जोड़ी जा रही है।
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