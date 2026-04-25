Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलकर बताई थी क्या दिक्कत, जिसके चलते भाजपा में गए; इनसाइड स्टोरी

Apr 25, 2026 08:06 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

संदीप पाठक को AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में गिना जाता था। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के अलावा संदीप पाठक ही थे, जो ज्यादातर रणनीति का हिस्सा होते थे। वह पंजाब के प्रभारी भी थे। इसके अलावा पार्टी के संगठन महासचिव जैसी जिम्मेदारी भी उन्हें मिली हुई थी।

संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलकर बताई थी क्या दिक्कत, जिसके चलते भाजपा में गए; इनसाइड स्टोरी

आम आदमी पार्टी को उसके गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा झटका शुक्रवार को लगा। राज्यसभा में उसके सबसे चर्चित नेता रहे राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों ने भाजपा का दामन थामा है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे तीन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया, जबकि 4 अन्य सांसदों के समर्थन की बात भी इन लोगों ने कही। 7 सांसदों के इस झटके में दो नाम चौंकाने वाले रहे। कुछ लोग तो पहले से ही नाराज थे, लेकिन अशोक मित्तल को तो अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह पर कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में उपनेता घोषित किया था। इसके अलावा संदीप पाठक का नाम उल्लेखनीय है।

संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में गिना जाता था। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के अलावा संदीप पाठक ही थे, जो ज्यादातर रणनीति का हिस्सा होते थे। वह पंजाब के प्रभारी भी थे। इसके अलावा पार्टी के संगठन महासचिव जैसी जिम्मेदारी भी उन्हें मिली हुई थी। फिर क्या वजह रही कि वह पार्टी ही छोड़कर निकल लिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से उनके ही घर पर कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। उस मीटिंग को लेकर कुछ स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान पंजाब को लेकर बात हुई।

अरविंद केजरीवाल से शिकायती लहजे में संदीप पाठक ने कहा कि पंजाब में अब मुझे संगठन की ओर से महत्व नहीं दिया जा रहा। यह वही पंजाब है, जहां पार्टी को खड़ा करने के लिए शुरुआती दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की थी। उनका कहना था कि अब पंजाब में मुझे कोई महत्व नहीं मिल रहा है। इस बात से वह परेशान थे। वहीं AAP सूत्रों का कहना है कि हमें पहले से ही कुछ अंदेशा था कि ऐसा संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों में राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की मुलाकातें हुई थीं। फिर ये दोनों नेता साथ में ही भाजपा के लोगों से मिले थे।

ये भी पढ़ें:केजरीवाल को सत्ता का लालच नहीं, उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से बिताया-संदीप पाठक

अशोक मित्तल को किस चिंता ने सताया कि छोड़ दी AAP

वहीं अशोक मित्तल की बात करें तो कहा जा रहा है कि वह राज्यसभा में AAP के सांसद होने की कीमत पर बिजनेस से समझौता नहीं चाहते थे। उन पर ईडी ने रेड मारी थी। वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। ऐसे में वह नहीं चाहते कि उनका नाम विवादों से जुड़े। अंत में कई सांसदों के साथ वह भी भाजपा में ही जाने को सहमत हो गए। हरभजन सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब देखना होगा कि पंजाब में इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। माना जा रहा है कि पंजाब में मनीष सिसोदिया अब ज्यादा ऐक्टिव हैं। खुद केजरीवाल भी वहां कैंप कर रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं की धाक पहले जैसी नहीं रही है। संदीप पाठक की पीड़ा भी इसी से जोड़ी जा रही है।

ये भी पढ़ें:पर्दे पर खुलकर दिखे चड्ढा समेत 3 सांसद, बाकी नामों का क्या?मालीवाल का फैसला बाकी
ये भी पढ़ें:राघव चड्ढा नहीं, केजरीवाल को किस सांसद के जाने से लगा है सबसे बड़ा झटका
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।