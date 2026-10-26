उधर चीन का मेगा-डैम, इधर घाटी में संग्राम... एक बांध को लेकर क्यों सुलग रहा अरुणाचल? 3 बड़े सवालों का सच

तिब्बत में चीन के बनाए जा रहे 60,000 मेगावाट के विशाल मेडोग हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के जवाब में भारत ने इस परियोजना को बेहद जरूरी करार दिया है। लेकिन क्या वास्तव में यह बांध चीन का जवाब बन पाएगा?

सियांग घाटी में बसे 'आदि' समुदाय के लोगों के लिए यह उनकी जमीन, पर्यावरण और पुश्तैनी पहचान पर मंडराता सीधा खतरा है।

अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के खिलाफ भड़का जनआक्रोश अब केवल एक स्थानीय आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय आदिवासियों के वजूद के बीच एक बड़ा राजनीतिक संग्राम बन चुका है। केंद्र और राज्य सरकार जहां इस मेगा-डैम को चीन के जल-हमलों के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ढाल मान रही हैं, वहीं सियांग घाटी में बसे 'आदि' समुदाय के लोगों के लिए यह उनकी जमीन, पर्यावरण और पुश्तैनी पहचान पर मंडराता सीधा खतरा है।

तिब्बत में चीन के बनाए जा रहे 60,000 मेगावाट के विशाल मेडोग हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के जवाब में भारत ने इस परियोजना को बेहद जरूरी करार दिया है। लेकिन क्या वास्तव में यह बांध चीन का जवाब बन पाएगा? आइए, इस पूरे विवाद को 3 बड़े सवालों के जरिए समझते हैं:

1. क्या यह बांध चीन के तिब्बत वाले 'सुपर-डैम' से भारत की रक्षा कर पाएगा? राज्य सरकार का सबसे बड़ा तर्क यह है कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को सियांग नदी पर अपना बड़ा वॉटर-स्टोरेज बनाना ही पड़ेगा।

अक्टूबर 2026 में अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने साफ किया कि दोनों परियोजनाओं की तुलना केवल बिजली उत्पादन से नहीं की जा सकती। चीन का मेडोग प्रोजेक्ट जहां लगभग 5.5 अरब घन मीटर पानी रोक सकता है, वहीं भारत का SUMP डैम 9.2 अरब घन मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता रखेगा।

सरकार का दावा है कि अगर चीन तिब्बत से अचानक पानी छोड़ता है या बहाव में छेड़छाड़ करता है, तो भारतीय सीमा में मौजूद यह विशाल जलाशय एक 'बफर' का काम करेगा, जिससे अधिकारियों को पानी के फ्लो को नियंत्रित करने का वक्त मिल जाएगा।

हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बांध चीन की गतिविधियों को रोक नहीं सकता। यह केवल भारत के भीतर पानी प्रबंधन की क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन चीन के ऊपर इसका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होगा।

2. क्या इससे अरुणाचल और असम में आने वाली भीषण बाढ़ पर लगाम लगेगी? मानसून के दौरान सियांग और ब्रह्मपुत्र घाटी में हर साल तबाही मचती है। सरकार का तर्क है कि यह मल्टीपर्पज बांध बाढ़ नियंत्रण में मील का पत्थर साबित होगा।

अगर एक बड़ा जलाशय मौजूद होगा, तो पहाड़ों से आने वाले उफान को रोककर धीरे-धीरे पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे अरुणाचल के निचले इलाकों और असम को बाढ़ से राहत मिल सकती है।

बाढ़ नियंत्रण इस बात पर निर्भर करेगा कि भारी बारिश के समय बांध में कितना खाली स्पेस उपलब्ध है। स्थानीय नदियों के उफान और अचानक बादल फटने जैसी स्थितियों में केवल बांध के भरोसे पूरी तरह बाढ़ से बचना मुमकिन नहीं है।

3. बिजली उत्पादन से भारत को आखिर कितना फायदा होगा? 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता के साथ यह भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होगी।

इससे न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे नेशनल ग्रिड को बड़े पैमाने पर बिजली मिलेगी। राज्य में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।

हालांकि 11,200 मेगावाट इसकी स्थापित क्षमता है, वास्तविक बिजली उत्पादन नदी में पानी के मौसम आधारित बहाव पर निर्भर करेगा।

फिर क्यों भड़का है स्थानीय आदिवासियों का गुस्सा? सरकार के रणनीतिक तर्कों के बावजूद सियांग घाटी के आदिवासियों के डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

स्थानीय निवासियों को अंदेशा है कि विशाल डैम के कारण 27 से ज्यादा गांव, उपजाऊ खेती और सांस्कृतिक स्थल पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे।

पूर्वी हिमालय का यह पूरा बेल्ट बेहद संवेदनशील 'सीस्मिक जोन' में आता है। यहां इतने बड़े बांध का निर्माण किसी बड़े प्राकृतिक हादसे को न्योता दे सकता है।

सरकार भले ही कह रही हो कि अभी सिर्फ फीजिबिलिटी सर्वे हो रहा है और बांध बनाने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का मानना है कि एक बार सर्वे शुरू हुआ तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।

आगे क्या होगा? फिलहाल सरकार का पहला कदम प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके लिए जमीन पर भूगर्भीय परीक्षण किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कई कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक मंजूरियां लेना बाकी है।