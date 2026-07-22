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आप सेलेक्टिव क्यों हैं? जेपी नड्डा ने पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर राहुल को ही घेरा; दी एक नसीहत

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल ने आरोप लगाया था कि सरकार छात्रों के आंदोलन से घबरा गई है और इसी कारण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहता है।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेन्स पर पलटवार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर गंभीर है और उस पर संसद में चर्चा कराने को तैयार हैं। हालांकि, नड्डा ने इसके साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही कठघरे में खड़ा कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। नड्डा ने ये भी पूछा कि राहुल गांधी पेपर लीक के मामले में इतना सेलेक्टिव क्यों हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने पेपर लीक के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकांश ऐसे मामले या तो कांग्रेस शासित राज्यों से सामने आए हैं या फिर विपक्ष शासित राज्यों से तो फिर राहुल गांधी इस मामले में सेलेक्टिव क्यों हैं और सिर्फ केंद्र सरकार पर हमले कैसे कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष तय करे कि उसे कितनी देर तक चर्चा करनी है?

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मामले में कैसे हल निकले, सब लोग चर्चा करें

केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि मामले में कैसे हल निकले, सब लोग चर्चा करें लेकिन निदान पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका हल निकालें लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां न सेकें। उन्होंने कहा कि सरकार CJP की मांगों पर भी चर्चा के लिए तैयार है।

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राहुल ने क्या कहा था?

इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेने, छात्रों से माफी मांगने और उन पर हुई पुलिस बर्बरता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा था कि कांग्रेस छात्रों की इन मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। गांधी ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये मांगें कांग्रेस की नहीं बल्कि आंदोलन कर रहे छात्रों की हैं और पार्टी इनका शत-प्रतिशत समर्थन करती है। आंदोलनरत छात्रों की इन तीनों मांगों को न्यायोचित बताते हुए उन्होंने कहा, “मोदी जी, अहंकार छोड़िए। छात्रों की गूंज सुनिए। नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लीजिए, छात्रों पर बर्बरता करने वालों की जवाबदेही तय कीजिए और छात्रों के साथ हुए हर अन्याय के लिए उनसे माफी मांगिए।”

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दस वर्षों में देश में 152 पेपर लीक

कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में 152 पेपर लीक हुए, जिससे 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र प्रतिदिन आठ-दस घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। सबसे अधिक नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को उठाना पड़ता है, जिनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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