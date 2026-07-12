उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिल रही जमानत? CJI सूर्यकांत ने बताया

CJI Surya Kant: मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ी सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि इस समस्या के एक हिस्से को एक समानांतर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से हल कर लिया गया है।

CJI Surya Kant: दिल्ली दंगों और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामलों में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के मुकदमों में हो रही देरी के बीच देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक बड़ा बयान दिया है। सीजेआई ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन गंभीर मामलों में मुकदमों का तेजी से पूरा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों का अंतिम निपटारा ही लंबे समय से जेल में बंद कैदियों की जमानत न मिलने की शिकायतों का असली समाधान होगा।

विचाराधीन कैदियों के सालों तक जेल में रहने और न्यायपालिका की हो रही आलोचना के सवाल पर सीजेआई ने बिना किसी विशिष्ट मामले या व्यक्ति का नाम लिए कहा, "यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे न्यायिक स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है।"

मुख्य न्यायाधीश ने एक बड़ी सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि इस समस्या के एक हिस्से को एक समानांतर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "मैंने केंद्र सरकार को UAPA, PMLA और NDPS के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए राजी किया है।"

सीजेआई ने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और सरकार विशेष अदालतें बनाने पर सहमत हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया, "यदि हम इन विशेष अदालतों के माध्यम से एक वर्ष के भीतर या अत्यंत तेजी से मुकदमों को संपन्न कराने में सफल रहे तो जमानत और लंबी कैद से जुड़ा यह पूरा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आने वाले वर्ष इन मुकदमों को फास्ट-ट्रैक करने में वांछित परिणाम देंगे।"

अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में अपनी चुनौतियों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा, "मैं मानता हूं कि मामलों की पेंडेंसी से निपटना सबसे अंतिम और बड़ी चुनौती है।" आपको बता दें कि देश की निचली अदालतों में कुल लंबित मामलों की संख्या 5.05 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 1.1 करोड़ दीवानी और 3.9 करोड़ फौजदारी मामले शामिल हैं।