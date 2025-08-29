मराठा आंदोलन पर क्यों चुप हैं शरद पवार और उद्धव? बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना

बीजेपी का कहना है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार सत्ता में रहते हुए मराठा समुदाय की मांगों को पूरी करने में विफल रही थी। बीजेपी ने कहा कि मराठा आंदोलन को लेकर शरद पवार पर भी निशाना साधा है।

भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास आघाडी (MVA) पर सत्ता में रहते हुए मराठा समुदाय की मांगों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पार्टी की राज्य इकाई के प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में कार्यकर्ता मनोज जरांगे का आंदोलन शुरू होने पर, मराठा आरक्षण पर "निष्क्रियता" के लिए एमवीए के घटक दलों NCP (SP) के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर निशाना साधा।

उपाध्ये ने ‘एक्स’ पर कहा, 'एमवीए सरकार के दौरान, पवार, ठाकरे और कांग्रेस ने जानबूझकर मराठा समुदाय की अनदेखी की। आज भी, जब मनोज जरांगे ने ओबीसी आरक्षण को प्रभावित किए बिना आरक्षण की मांग की है, तो तीनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा है।" उन्होंने दावा किया कि पवार ने एक बार कहा था कि आरक्षण का मुद्दा आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने "भ्रामक और टालमटोल वाला रुख" अपनाया है, जबकि शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' ने समुदाय के मौन मार्च को "मुक्का मोर्चा" कहकर उनका मजाक उड़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक मराठों को सिर्फ वोट बैंक समझा है।

उन्होंने कहा, 'भाजपा का रुख स्पष्ट है। ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटा छेड़े बगैर मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए और इस दिशा में कानूनी तैयारियां जारी हैं।' मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे हजारों समर्थकों के साथ अनशन करने के लिए शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे और कहा कि समुदाय की मांगें पूरी होने तक वे पीछे नहीं हटेंगे।