SC-ST के लिए क्यों रिजर्व रहती हैं सीटें? याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वोटर, क्या बोले CJI
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जिस तरह पंचायतों और नगर निगमों में सीटों को रोटेट किया जाता है, वैसा ही नियम लोकसभा और विधानसभाओं में भी होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में एससी-एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हर बार बदलने यानी रोटेशन सिस्टम से जुड़े मामले में दखल देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह संसद का काम है, इसलिए इस पर फैसला अदालत नहीं ले सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इससे जुड़े फैसले को सही ठहराया है।
आपको बता दें कि इलाहाबद हाईकोर्ट परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। इस कानून के तहत उन्हीं इलाकों को आरक्षित सीट बनाया जाता है, जहां एससी और एसटी आबादी ज्यादा होती है।
क्या था मामला?
यह याचिका उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा सीट के एक मतदाता जगदिश सिंह ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि यह सीट करीब 70 साल से लगातार आरक्षित चली आ रही है। याचिका में दलील दी गई थी कि सीटों में बदलाव न होने से मतदाताओं के पास सीमित विकल्प बचते हैं और इससे कुछ चुनिंदा राजनीतिक परिवारों को ही फायदा मिलता है न कि पूरे समाज को। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जिस तरह पंचायतों और नगर निगमों में सीटों को रोटेट किया जाता है, वैसा ही नियम लोकसभा और विधानसभाओं में भी होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा के आधार पर वोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप किसी विचारधारा को चुनते हैं तो प्रतिनिधि कौन है यह बात पीछे छूट जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि वोट देने का अधिकार और किसी खास सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार दोनों अलग चीजें हैं। जो लोग सामान्य वर्ग से हैं, वे उन सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं जो आरक्षित नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि नीतिगत बदलाव की मांग को लेकर उन्हें अदालत की बजाय संसद के पास जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि हालांकि आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए कि सीटों में बदलाव हो, लेकिन अदालत इस बारे में कोई आदेश नहीं दे सकती। यह पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस नियम को लागू करवाने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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