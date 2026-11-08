डीएचसीबीए ने अपनी याचिका में मांग की थी कि एनसीआर में रहने वाले और अपने पेशे से जुड़े जरूरी काम के लिए दिल्ली आने वाले वकीलों के कानूनी रूप से इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाए।

वकीलों को पुरानी गाड़ियों से छूट क्यों? महुआ ने दिल्ली HC को घेरा, सौरभ दास बोले- समानता RIP

दिल्ली हाई कोर्ट एक फैसले को लेकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने काफी नाराजगी जताई है। यह सब दिल्ली हाई कोर्ट के शुक्रवार को दिए उस फैसले के बाद शुरू हुआ, जब कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-6 से पहले की गाड़ियों पर शहर में प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदी से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को छूट दी जाएगी।

महुआ मोइत्रा ने इस खबर का एक स्क्रीनशॉट अपने X हैंडल पर शेयर कर लिखा, "यह कानूनी कैसे हो सकता है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है?"

MTMC की सांसद के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए CJP के सौरभ दास ने इस फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "अदालतें बरसों से यही करती आ रही हैं। वे खुद को पूरी तरह से किसी भी तरह की जवाबदेही और पारदर्शिता से अलग रखती आई हैं। यह फैसला उस दिशा में बस एक कदम और आगे है। कानून के सामने समानता अब RIP हो चुकी है!"

सौरव दास की इस पोस्ट के बाद X पर यूजर्स दो गुटों में बंट गए। कुछ लोगों ने न्यायपालिका के फैसलों और रवैये की आलोचना की, तो वहीं कुछ ने सौरव और महुआ पर ही निशाना साधा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा? दरअसल जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की याचिका पर यह आदेश दिया। जज ने कहा कि यह छूट अदालत के कामकाज वाले दिनों में ही लागू होगी।

प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 23 जून को फैसला किया था कि बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्ट्रेशन वाली सभी गाड़ियों के राजधानी में एंट्री पर एक नवंबर से 31 जनवरी तक रोक रहेगी।

DHCBA ने याचिका में क्या मांग की? डीएचसीबीए ने अपनी याचिका में मांग की थी कि एनसीआर में रहने वाले और अपने पेशे से जुड़े जरूरी काम के लिए दिल्ली आने वाले वकीलों के कानूनी रूप से इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाए।

डीएचसीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि बड़ी संख्या में वकील गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित NCR के अलग-अलग इलाकों से दिल्ली की अदालतों में न्यायिक कार्यों के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली के बाहर पंजीकृत उनके बीएस-6 से पहले के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "पूरी तरह से प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? हम न्यायिक कार्य कर रहे हैं। अगर हममें से आधे लोग यहां नहीं आ पाएंगे, तो अदालतें कैसे काम करेंगी?"