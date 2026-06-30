होर्मुज में आते ही रडार से क्यों गायब हो रहे भारतीय जहाज, क्या तेल सप्लाई पर मंडरा रहा कोई खतरा?

ईरान से बढ़े तनाव के बीच भारत आने वाले 60% से ज्यादा जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अपना लोकेशन सिस्टम (AIS) बंद या सीमित कर रहे हैं।

ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत आने वाले 60 फीसदी से ज्यादा जहाज अचानक पब्लिक ट्रैकिंग सिस्टम से "गायब" होने लगे हैं। हालांकि, ये जहाज वास्तव में लापता नहीं हुए हैं। सुरक्षा कारणों से ये अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) बंद या सीमित कर रहे हैं, ताकि कोई भी उनकी सटीक लोकेशन ट्रैक न कर सके।

AIS एक ऐसा सिस्टम है, जो जहाज की पहचान, उसकी लोकेशन, स्पीड और गंतव्य की जानकारी लगातार प्रसारित करता है। इससे दूसरे जहाज, बंदरगाह और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म उनकी निगरानी कर पाते हैं। लेकिन युद्ध या तनाव वाले इलाकों में यही जानकारी जहाजों के लिए खतरा बन सकती है।

क्या जहाजों से संपर्क टूट गया? समुद्री खुफिया कंपनी Kpler के मुताबिक, भारत आने वाले करीब 62 फीसदी तेल टैंकर और मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अपनी सार्वजनिक लोकेशन छिपा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी संभावित हमले या छेड़छाड़ से बचा जा सके।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जहाजों का संपर्क टूट गया है। ये जहाज नौसेना, तटीय सुरक्षा एजेंसियों और अपनी शिपिंग कंपनियों से सुरक्षित संचार माध्यमों के जरिए लगातार जुड़े रहते हैं। केवल आम लोगों और वेबसाइटों पर उनकी लाइव लोकेशन दिखाई नहीं देती।

भारत की ईंधन सप्लाई पर क्या असर? होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 20 फीसदी तेल का कारोबार इसी रास्ते से होता है। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है क्योंकि देश के लगभग आधे कच्चे तेल के आयात के साथ-साथ बड़ी मात्रा में LNG और LPG भी सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और UAE से इसी रास्ते होकर आती है।

फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत की ईंधन सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हाल के दिनों में कई भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं। वहीं कुछ जहाज सुरक्षित रास्ता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 72 घंटों में नौ जहाज इस रास्ते से गुजरे, जिनमें से सात भारत के लिए सामान लेकर आ रहे थे, जबकि 15 अन्य जहाज अभी सुरक्षित मार्ग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें खाद और ऊर्जा से जुड़ा सामान भी शामिल है।