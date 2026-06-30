Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होर्मुज में आते ही रडार से क्यों गायब हो रहे भारतीय जहाज, क्या तेल सप्लाई पर मंडरा रहा कोई खतरा?

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ईरान से बढ़े तनाव के बीच भारत आने वाले 60% से ज्यादा जहाज हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अपना लोकेशन सिस्टम (AIS) बंद या सीमित कर रहे हैं।

होर्मुज में आते ही रडार से क्यों गायब हो रहे भारतीय जहाज, क्या तेल सप्लाई पर मंडरा रहा कोई खतरा?

ईरान और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत आने वाले 60 फीसदी से ज्यादा जहाज अचानक पब्लिक ट्रैकिंग सिस्टम से "गायब" होने लगे हैं। हालांकि, ये जहाज वास्तव में लापता नहीं हुए हैं। सुरक्षा कारणों से ये अपना ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) बंद या सीमित कर रहे हैं, ताकि कोई भी उनकी सटीक लोकेशन ट्रैक न कर सके।

AIS एक ऐसा सिस्टम है, जो जहाज की पहचान, उसकी लोकेशन, स्पीड और गंतव्य की जानकारी लगातार प्रसारित करता है। इससे दूसरे जहाज, बंदरगाह और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म उनकी निगरानी कर पाते हैं। लेकिन युद्ध या तनाव वाले इलाकों में यही जानकारी जहाजों के लिए खतरा बन सकती है।

ये भी पढ़ें:4 महीने बंद रहा होर्मुज, फिर भी भारत में नहीं हुआ तेल संकट; जानें कैसे हुआ कमाल

क्या जहाजों से संपर्क टूट गया?

समुद्री खुफिया कंपनी Kpler के मुताबिक, भारत आने वाले करीब 62 फीसदी तेल टैंकर और मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अपनी सार्वजनिक लोकेशन छिपा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी संभावित हमले या छेड़छाड़ से बचा जा सके।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जहाजों का संपर्क टूट गया है। ये जहाज नौसेना, तटीय सुरक्षा एजेंसियों और अपनी शिपिंग कंपनियों से सुरक्षित संचार माध्यमों के जरिए लगातार जुड़े रहते हैं। केवल आम लोगों और वेबसाइटों पर उनकी लाइव लोकेशन दिखाई नहीं देती।

ये भी पढ़ें:72 घंटों में भारत के 9 जहाजों ने पार किया होर्मुज,15 कतार में;घटेंगे तेल के दाम?

भारत की ईंधन सप्लाई पर क्या असर?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के लगभग 20 फीसदी तेल का कारोबार इसी रास्ते से होता है। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है क्योंकि देश के लगभग आधे कच्चे तेल के आयात के साथ-साथ बड़ी मात्रा में LNG और LPG भी सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और UAE से इसी रास्ते होकर आती है।

ये भी पढ़ें:US-ईरान में फिर जंग? होर्मुज पर मंडराने लगा संकट; अमेरिका ने दूसरी बार किया हमला

फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत की ईंधन सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हाल के दिनों में कई भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर चुके हैं। वहीं कुछ जहाज सुरक्षित रास्ता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 72 घंटों में नौ जहाज इस रास्ते से गुजरे, जिनमें से सात भारत के लिए सामान लेकर आ रहे थे, जबकि 15 अन्य जहाज अभी सुरक्षित मार्ग मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें खाद और ऊर्जा से जुड़ा सामान भी शामिल है।

जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि भारत जाने वाले दर्जनों जहाज पहले ही जलडमरूमध्य से गुजर चुके हैं, जबकि अन्य सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि अतिरिक्त सावधानियों के साथ जहाजों का आवागमन कॉरिडोर से जारी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
National Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।