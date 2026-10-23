क्यों जल्दी में हैं अन्नामलाई? BJP के खिलाफ अचानक बदले तेवर के पीछे छिपा है मकसद

अन्नामलाई ने उस समय राजनीति में एंट्री की थी जब जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद तमिलनाडु में नेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए जगह खाली लग रही थी। हालांकि, अब वह जगह काफी भरी हुई नजर आती है।

पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई (K Annamalai) ने इसी साल जून महीने में बीजेपी छोड़ी थी। इसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन (वी द लीडर्स) खड़ा किया और 50 लाख लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, अब तक महज 20 लाख लोग ही इससे जुड़ पाए हैं। उन्होंने इसके लिए एक साल का समय सीमा तय किया था, लेकिन चार महीने के बाद ही वह अपनी योजनाओं को बदलते हुए भाजपा के खिलाफ अपनी बयानबाजी को धार देने में जुट गए हैं।

इस आंदोलन से धीमी रफ्तार में लोग जुड़ रहे हैं। दूसरी चिंता यह भी है कि अगर अन्नामलाई अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने का मौका देने में बहुत ज्यादा देरी करते हैं तो उनके प्रति लोगों का उत्साह और कम हो सकता है। यही कारण है कि अन्नामलाई ने अपनी योजनाओं को जल्दी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 14 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की कि 'वी द लीडर्स' अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगा। इसके अगले ही दिन उन्होंने कोयंबटूर में 'अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स' का उद्घाटन किया।

अन्नामलाई के सामने कई चुनौतियां अन्नमलाई के सामने एक बड़ी समस्या समय को लेकर है। अन्नामलाई ने उस समय राजनीति में एंट्री की थी जब पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और एम. करुणानिधि के निधन के बाद तमिलनाडु में नेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए जगह खाली लग रही थी। हालांकि, अब वह जगह काफी भरी हुई नजर आती है। हाल ही में विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने एक शानदार जीत हासिल की है और सरकार बनाई है।

अन्नामलाई का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जो पहले से ही सत्ता में है। अभिनेता धनुष के भी राजनीति में आने की अटकलें हैं। इन दोनों की तुलना में अन्नामलाई एक अलग तरह के व्यक्ति हैं। पूर्व IPS अधिकारी होने के नाते वे राज्य के सबसे स्पष्ट और प्रभावशाली वक्ताओं में से एक हैं। यहां तक कि उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं।

अन्नामलाई करीब पांच वर्षों तक तमिलनाडु में BJP का सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे। उनकी राजनीतिक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहराई से जुड़ी हुई थी। AIADMK प्रमुख के. पलानीस्वामी और BJP के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ उनके संबंध कभी टकराव भरे तो कभी तालमेल वाले रहे।

भाजपा की क्यों करने लगे तीखी आलोचना? अन्नामलाई ने BJP और मोदी सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। 21 अक्टूबर को दिए गए एक बेहद तीखे बयान में उन्होंने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी द्वारा दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई आलोचना का भी जिक्र किया। अन्नामलाई ने कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी सही थे। वही लोकतांत्रिक सिद्धांत उस सरकार पर भी लागू होने चाहिए, जिसका नेतृत्व अब मोदी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हर किसी को राष्ट्र-विरोधी करार देना अब बहुत हो चुका है।" उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में 12 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद सरकार को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए लगातार एक दुश्मन की जरूरत महसूस होती है।