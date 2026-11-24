जिसने बढ़ाई BJP-SAD गठबंधन की बात, ऐलान के वक्त वही गायब! पूर्व CM पर गहराया सस्पेंस
कभी अमरिंदर सिंह खुद चाहते थे कि भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो। लेकिन जब गठबंधन का ऐलान हो रहा था तो मंच पर उनकी गैरमौजूदगी खटक रही थी। इसे सिर्फ संयोग माना जाए या प्रयोग?
जो इस गठबंधन के सबसे बड़े हिमायती थे, ऐलान के वक्त वही नदारद रहे। जीहां, बात हो रही है पंजाब की। यहां पर भाजपा और अकाली दल के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस गठबंधन के सबसे बड़े हिमायती थे। लेकिन जिस वक्त गठबंधन का ऐलान हो रहा था, तमाम बड़े चेहरे तो मौजूद थे। लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा में शामिल हो चुके अमरिंदर सिंह यहां नजर नहीं आए। चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय पर उनकी नामौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहे हैं।
उठ रहे तमाम सवाल
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व दिग्गज और पंजाब में मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2021 में पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने 2022 में भाजपा जॉइन कर ली थी। भाजपा-अकाली दल गठबंधन के ऐलान के वक्त अमरिंदर सिंह के वहां न रहने को लेकर उनके पूर्व प्रेस सचिव विमल सम्बली ने भी सवाल उठाए हैं। विमल ने गठबंधन के तुरंत बाद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह हैरान करने वाला है। विमल ने लिखा है, मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं हैं। जब भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा था तो वे भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन के कट्टर समर्थक थे। लेकिन वे यहां नहीं हैं। यह अजीब है।
अनुमानों का दौर तेज
बता दें कि पिछले कुछ समय से भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तों को लेकर अनुमानों का दौर तेज है। इन अनुमानों को उस वक्त और हवा मिली जब कैप्टन, सोनिया गांधी की किताब लांच होने के दौरान पहुंच गए थे। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए इस कार्यक्रम के दौरान वह एकमात्र भाजपा नेता थे। राहुल गांधी ने इस दौरान उनके बारे में बात भी की थी और परिवार व अपने पिता राजीव गांधी से पुराने जुड़ाव की चर्चा भी की थी। हालांकि अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी के बुक लांचिंग कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी को निजी बताया था और इसे राजनीति से जोड़ने से इनकार किया था।
अलग-अलग समय पर बयान
इससे पहले चार जून को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हूडा ने दावा किया कि अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताते हुए उन्हें ‘अमरिंदर अंकल’ कहा था। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। 15 अक्टूबर को कांग्रेस के पंजाब प्रमुख सचिन पायलट से जब अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने अमरिंदर का बचाव भी किया था और कहा था कि उनके गांधी परिवार से करीबी रिश्ते हैं।
गौरतलब है कि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने मंगलवार को आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपने गठबंधन की घोषणा की। साथ ही इसे एक राष्ट्रीय और भावनात्मक समझौता बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों दल पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का पद शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा-अकाली गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अकाली दल के वापस आने से अब एनडीए पूरा हो गया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनका रिश्ता वाजपेयी-आडवाणी के दौर से चला आ रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।