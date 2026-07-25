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अभिजीत दीपके को क्यों कई दिनों से बुखार, ब्लड टेस्ट से दिक्कत पता चल गई

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश के जरिए खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी।

अभिजीत दीपके को क्यों कई दिनों से बुखार, ब्लड टेस्ट से दिक्कत पता चल गई
अभिजीत दीपके को क्यों कई दिनों से बुखार है। (फाइल फोटो)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपको को कई दिनों से बुखार था। उन्होंने खून जांच कराया, जिससे पता चला कि उन्हें टाइफाइट हो गया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी।

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, 'आप सभी को पता था कि पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। इसके ब्लड रिपोर्ट आ चुके हैं। मुझे टाइफाइट हो गया है। रोज सुबह और शाम को मेरा इलाज चल रहा है। पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कॉकरोचों को मैं धन्यवाद कहता हूं। आपने इस आंदोलन को काफी सफल बना दिया है। अगर हम इसी तरह शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करते रहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा।'

इससे पहले पीएम मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक को संसद में पेश किए जाने की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की ओर से उठाया जाने वाला सबसे कड़ा कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मोदी जी, कल धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। यह सबसे सख्त कार्रवाई है जो आप कर सकते हैं।"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी CJP

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक व्यक्ति बिना चारदीवारी वाले परिसर का गेट बंद करता नजर आ रहा है। इसे प्रस्तावित कानून पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि नीट प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें त्वरित अदालतों की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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