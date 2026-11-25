पार्टी में भिड़ गए दो IPS अधिकारी, SSP को आईं कई चोटें; मुख्यमंत्री हिमंत शर्मा ने झाड़ा पल्ला
असम में देर रात आयोजित एक पार्टी के दौरान दो IPS अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। कोकराझार के SSP अक्षत गर्ग घायल हो गए। मामले पर CM हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे निजी विवाद बताया है। जानिए क्या है पूरा मामला और DGP ने क्या कदम उठाया।
असम के कोकराझार जिले में एक पार्टी के दौरान दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कोकराझार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अक्षत गर्ग को कई चोटें आई हैं। पार्टी का आयोजन खुद अक्षत गर्ग ने किया था। मामले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे निजी मामला बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के समय दोनों अधिकारी ड्यूटी पर नहीं थे, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना पिछले वीकेंड की है। कोकराझार के सराईखोला स्थित सातवीं असम पुलिस बटालियन परिसर में पार्टी आयोजित की गई थी। इसी दौरान अक्षत गर्ग और वेस्टर्न रेंज के डीआईजी वाईटी ग्यात्सो के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों अधिकारियों के बीच हाथापाई हो गई।
कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद, SSP को आईं कई चोटें
पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारियों के बीच पहले मौखिक विवाद हुआ था। इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि शारीरिक झड़प की नौबत आ गई। इस दौरान एसएसपी अक्षत गर्ग को कई चोटें आईं।
हालांकि, असम पुलिस मुख्यालय ने अभी तक इस कथित घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई बयान जारी किया है। घटना किन परिस्थितियों में हुई, गर्ग को किस तरह की चोटें आईं और पार्टी में मौजूद अन्य लोगों की क्या भूमिका थी, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
सीएम हिमंत सरमा ने क्या कहा?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है, लेकिन यह एक निजी पार्टी में हुआ विवाद था और उस समय दोनों अधिकारी ड्यूटी पर नहीं थे।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह एक निजी पार्टी में हुआ था और अधिकारी ड्यूटी पर नहीं थे। यह निजी मामला था। चूंकि वे ड्यूटी पर नहीं थे, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते।” उन्होंने आगे कहा कि अगर यह घटना ड्यूटी के दौरान हुई होती तो सरकार हस्तक्षेप करती और जरूरी कदम उठाती।
DGP ने सुलह कराने की जिम्मेदारी सौंपी
सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार को दोनों अधिकारियों के बीच हस्तक्षेप कर सुलह कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।
हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में कोई औपचारिक विभागीय जांच शुरू की गई है या नहीं। असम पुलिस मुख्यालय की ओर से भी घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
पुलिसकर्मियों को सीएम की नसीहत
इस घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को गोलाघाट के डेरगांव स्थित लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी में नए भर्ती हुए असम पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार और आचरण को लेकर कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। उन्हें गाली-गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को नसीहत दी कि उनकी भाषा, व्यवहार और आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे वर्दी की गरिमा बनी रहे।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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