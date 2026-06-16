एवरेस्ट पर 30 साल से पड़ी यह लाश किसकी है? अब वापस लाएगी ITBP की टीम, दुखद है कहानी
माउंट एवरेस्ट के 'डेथ जोन' से 30 साल बाद भारतीय पर्वतारोही का शव वापस लाया जा रहा है। ITBP ने इस बेहद खतरनाक मिशन के लिए टेंडर जारी कर 6 एलीट शेरपाओं की टीम तैयार की है। पूरी कहानी पढ़ें।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 'डेथ जोन' में पिछले 30 सालों से बर्फ में दबे एक भारतीय पर्वतारोही के शव को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने इस बेहद खतरनाक और जटिल मिशन के लिए टेंडर जारी किया है। पर्वतारोहियों के बीच 'ग्रीन बूट्स' के नाम से मशहूर इस शव को नीचे लाने के लिए बेहद खास और अनुभवी शेरपाओं की टीम को ऊपर भेजा जाएगा।
कैसे होगा यह मुश्किल रिकवरी मिशन?
ITBP ने 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रेस्क्यू का अनुभव रखने वाली एक स्पेशलिस्ट हाई-ऑल्टिट्यूड रिकवरी एजेंसी को हायर करने के लिए टेंडर निकाला है। योजना के मुताबिक, शव को वापस लाने का यह मिशन इसी साल जून से सितंबर के बीच चलाया जाएगा।
इस तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम देने के लिए कम से कम 6 बेहद अनुभवी एलीट शेरपाओं की एक टीम को 'डेथ जोन' में भेजा जाएगा। इसके लिए एजेंसी को तिब्बत में चीनी अधिकारियों से विशेष परमिशन लेनी होगी। रेस्क्यू के बाद शव को तिब्बत-नेपाल बॉर्डर से होते हुए भारत लाया जाएगा।
टेंडर हासिल करने वाली एजेंसी को शून्य से नीचे के तापमान (सब-जीरो) में दशकों से जमे इस शव को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से नीचे लाने के लिए विशेष प्रिजर्वेशन तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा।
कौन हैं 'ग्रीन बूट्स' और 30 साल पहले क्या हुआ था?
1996 का एवरेस्ट अभियान भारत के पर्वतारोहण इतिहास का एक बेहद दुखद अध्याय है। आईटीबीपी की छह सदस्यीय टीम कमांडेंट मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में एवरेस्ट के उत्तर की ओर (तिब्बत साइड) से चढ़ाई कर रही थी। यह भारत की पहली पूर्वी (नॉर्थ) साइड से एवरेस्ट विजय की कोशिश थी। 10 मई 1996 को मौसम बिगड़ने के बावजूद सुबेदार त्सेवांग सामानला, लांस नायक दोरजे मोरुप और हेड कांस्टेबल त्सेवांग पालजोर तीनों चोटी की ओर बढ़ गए। बाकी तीन सदस्य मौसम खराब होने पर वापस लौट आए। भयंकर बर्फीली आंधी में तीनों गायब हो गए। कोई भी वापस कैंप नहीं पहुंच सका। इस अभियान में कुल आठ पर्वतारोही मारे गए थे, जो एवरेस्ट के सबसे घातक मौसमों में से एक था।
क्यों पड़ा 'ग्रीन बूट्स' नाम
उत्तर-पूर्वी रिज पर 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टानी गुफा के पास एक शव पड़ा रहा, जिसकी पहचान 'ग्रीन बूट्स' के रूप में हुई। कारण था उसके पैरों में चमकदार हरे रंग के कोफ्लाच माउंटेनियरिंग बूट्स। दशकों तक यह शव पर्वतारोहियों के लिए एक लैंडमार्क बन गया- हर कोई इसके पास से गुजरता है। आईटीबीपी के टेंडर दस्तावेज में इसे लांस नायक दोरजे मोरुप का शव बताया गया है। हालांकि पर्वतारोहण समुदाय में कई लोग इसे त्सेवांग पालजोर का मानते हैं। दोनों की मौत उसी अभियान में हुई थी, इसलिए सटीक पहचान अभी भी विवादास्पद बनी हुई है। आज तक यह पूरी तरह साफ नहीं है कि यह शव लांस नायक दोरजे मोरुप का है या फिर हेड कांस्टेबल त्सेवांग पलजोर का।
एवरेस्ट पर आज भी दबे हैं 200 से ज्यादा शव
माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर आज भी करीब 200 शव बर्फ में जमे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर 'डेथ जोन' में ही हैं। अब जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के कारण पहाड़ की बर्फ पिघल रही है, इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले समय में और भी कई शव बाहर आ सकते हैं।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें