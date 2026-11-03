मोदी के सामने बेहतर PM फेस कौन होगा, CM उमर अब्दुल्ला ने किसे चुना

राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का बेहतर नेता चुनने के लिए कहा गया, तो जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सांसद को चुना।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बता दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षा का बेहतर नेता किसे मानते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनके सामने तीन नामों की लिस्ट रखी गई थी, जिसमें से एक चुनने के लिए कहा गया था। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस लिस्ट में से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुना है। साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई है और कहा है कि भारत में सिर्फ दो ऐसे दल हैं, जो पूरे देश में हैं। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि बाकी सभी को इस बात का भ्रम है कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।

क्यों हैं राहुल गांधी बेहतर विकल्प सीएम उमर ने कहा, 'राहुल गांधी। जो भी आप कहें भारत में दो ही पार्टियां हैं, जिनकी पूरे देश में मौजूदगी है। कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पूरे देश में मौजूदगी है। कांग्रेस और भाजपा। बाकी सभी को बड़ा होने का भ्रम है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहीं एक छोटे हिस्से को कंट्रोल करते हैं, लेकिन समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसा नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं चलाते, इसलिए राष्ट्रीय नेता भी नहीं हैं। हम तब ही राष्ट्रीय नेता कहलाएंगे, जब हमारी पार्टी राष्ट्रीय होगी। मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, मैं जम्मू और कश्मीर तक सीमित हूं। मुझे भ्रम हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी का हिस्सा हैं। यह बात उन्हें फायदा पहुंचाती है, जो किसी के पास नहीं है।'

राहुल गांधी की तारीफ इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। जब पूछा गया कि राहुल बेहतर नेता हैं या इंसान, तो इसपर उन्होंने कहा, 'बेहतर इंसान हैं, लेकिन तेजी से खुद को तैयार करते राजनेता भी हैं।' उन्होंने कहा, 'सिर्फ कहने के लिए ही नहीं। आप देखिए वो लोगों से किस तरह से मिलते हैं, कैसे बात करते हैं और बैठते हैं। वो लोगों के साथ गहराई से बात करते हैं, जो करने के लिए हम से कई लोगों के पास समय नहीं है। मेरे पास ऐसा करने के लिए समय नहीं है।'

उन्होंने यह भी कहा है कि हाल के समय में राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद को लेकर कहा, 'मुझे तो ऐसा लग रहा है और इससे इनकार करना गलत होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि अब राहुल को सरकार ज्यादा गंभीरता से ले रही है। हाल ही में विपक्षी गठबंधन ने दिल्ली में प्रदर्शन बुलाया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए गए थे।