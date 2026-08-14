अभिजीत दीपके ने बोला गेट आउट, पुलिसकर्मी का अपमान देख भड़क गया एक ग्रुप

कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके की सुरक्षा हटाए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र में पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी के बाद दीपके सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। साथ ही विरोध की धमकी दी है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। खबर है कि एक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यव्हार करने के आरोपों को लेकर पुलिस बॉयज एसोसिएशन नाराज हो गया है। मांग रखी गई है कि दीपके सार्वजनिक रूप से पुलिसकर्मी से माफी मांगें। ऐसा नहीं करने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों पहले ही संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि पुलिसकर्मी के साथ गलत बर्ताव किया गया था। संगठन ने गृह विभाग से दीपके की सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। साथ ही सीजेपी फाउंडर से पुलिस के साथ संयम बरतने की अपील की थी।

गेट आउट बोले जाने पर नाराजगी रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने आरोप लगाए हैं कि दीपके ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को गेट आउट बोला था। साथ ही इसकी निंदा की है। संगठन की विदर्भ अध्यक्ष आरती जंगले ने मांग की है कि संबंधित पुलिसकर्मी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। ऐसा नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है।

घर पर हुआ था विवाद दीपके ने बीते शुक्रवार को अपने आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक उपनिरीक्षक पर उनसे मिलने आने वाले लोगों को रोकने का आरोप लगाते उसे वहां से हटाने की मांग की थी। दीपके ने आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारी विजिटर्स के साथ 'सख्त' व्यवहार करता है और उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने तथा निगरानी करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने धमकियां मिलने और उनके आवास पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सीआईडी के सादे कपड़ों में तैनात कर्मी उनके घर के आसपास घूमते हैं और बाद में 'हिट स्प्रे' नाम के सोशल मीडिया समूह में इसकी जानकारी साझा करते हैं।

वीडियो हुए थे वायरल सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें CJP संस्थापक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर और अपने आवास पर तैनात एक उपनिरीक्षक से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दीपके सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक को फटकार लगाते हुए और उसे अपने आवास की सुरक्षा ड्यूटी से हटाने की मांग करते हुए सुनाई देते हैं।