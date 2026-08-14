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अभिजीत दीपके ने बोला गेट आउट, पुलिसकर्मी का अपमान देख भड़क गया एक ग्रुप

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके की सुरक्षा हटाए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र में पुलिस बॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी के बाद दीपके सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। साथ ही विरोध की धमकी दी है।

Is abhijeet dipke in India?
अभिजीत दीपके पर एक पुलिसकर्मी के साथ बुरा बर्ताव करने के आरोप लगे हैं। (Handout via PTI Photo)

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। खबर है कि एक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यव्हार करने के आरोपों को लेकर पुलिस बॉयज एसोसिएशन नाराज हो गया है। मांग रखी गई है कि दीपके सार्वजनिक रूप से पुलिसकर्मी से माफी मांगें। ऐसा नहीं करने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों पहले ही संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि पुलिसकर्मी के साथ गलत बर्ताव किया गया था। संगठन ने गृह विभाग से दीपके की सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। साथ ही सीजेपी फाउंडर से पुलिस के साथ संयम बरतने की अपील की थी।

गेट आउट बोले जाने पर नाराजगी

रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने आरोप लगाए हैं कि दीपके ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को गेट आउट बोला था। साथ ही इसकी निंदा की है। संगठन की विदर्भ अध्यक्ष आरती जंगले ने मांग की है कि संबंधित पुलिसकर्मी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। ऐसा नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है।

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घर पर हुआ था विवाद

दीपके ने बीते शुक्रवार को अपने आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक उपनिरीक्षक पर उनसे मिलने आने वाले लोगों को रोकने का आरोप लगाते उसे वहां से हटाने की मांग की थी। दीपके ने आरोप लगाया कि संबंधित पुलिस अधिकारी विजिटर्स के साथ 'सख्त' व्यवहार करता है और उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने तथा निगरानी करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने धमकियां मिलने और उनके आवास पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सीआईडी के सादे कपड़ों में तैनात कर्मी उनके घर के आसपास घूमते हैं और बाद में 'हिट स्प्रे' नाम के सोशल मीडिया समूह में इसकी जानकारी साझा करते हैं।

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वीडियो हुए थे वायरल

सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें CJP संस्थापक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर और अपने आवास पर तैनात एक उपनिरीक्षक से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दीपके सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक को फटकार लगाते हुए और उसे अपने आवास की सुरक्षा ड्यूटी से हटाने की मांग करते हुए सुनाई देते हैं।

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एक वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद उपनिरीक्षक से दीपके कहते सुनाई देते हैं, 'जब मैं लोगों को खुद अपने घर बुला रहा हूं तो उन्हें अंदर आने देने में क्या दिक्कत है? आप दिल्ली पुलिस की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आज तक कोई समस्या नहीं हुई। मैं आपको पहली बार देख रहा हूं। पुलिस मुझे यह नहीं बताएगी कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं।' दीपके ने उपनिरीक्षक से कहा, 'आप कृपया बाहर जाइए। मैं आपको अपने घर में नहीं चाहता।' उपनिरीक्षक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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