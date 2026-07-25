कौन बनेगा नया शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच संजय राउत का बड़ा दावा

Who will become new Education Minister: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री को लेकर कयास शुरू हो गए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री हो सकते हैं।

धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब यह पद किसको मिलेगा। सरकार अभी प्रदर्शनकारियों से निपटने में व्यस्त है लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर दावे करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला दावा महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में जगह दी जा सकती है। वह देश के नए शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं।

शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने अपने इस दावे के पीछे वजह भी बताई। उन्होंने कहा, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद अब सवाल है कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि वह पढ़े लिखे भी हैं। वकील भी हैं। बहुत सारे विषय जानते हैं। ऐसे में वह नए शिक्षा मंत्री बन सकते हैं।"

संजय राउत पहले भी देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में जाने का दावा कर चुके हैं। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के केंद्र में जाने का दावा किया हो। इससे पहले भी वह कई बार दावा कर चुके हैं कि जल्दी ही देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल का बुलावा आ सकता है। उन्होंने दावा किया था कि यदि आने वाले महीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो देवेंद्र फडणवीस को उसमें जगह दी जा सकती है और उनकी जगह राज्य में भाजपा का कोई अन्य नेता मुख्यमंत्री बन सकता है।"

संजय राउत के इन दावों को उस वक्त हवा मिली थी जब मुख्यमंत्री ने भी इस पर रिएक्शन दिया था। पत्रकारों ने जब देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में भूमिकाएं बदलती रहती हैं और बदलनी भी चाहिए।

मैं चाहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में ही रहें : अमृता फडणवीस तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की पत्नी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि उनके पति ''महाराष्ट्र में ही रहें''। पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अमृता फडणवीस ने पत्रकारों से कहा, ''मैं महाराष्ट्र में रहना चाहती हूं और यह भी सुनिश्चित करूंगी कि देवेंद्र जी भी महाराष्ट्र में ही रहें।''

परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर जारी आंदोलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में अमृता फडणवीस ने कहा कि जब तक आंदोलन केवल इसी मुद्दे तक सीमित रहे, तब तक वह उचित है। पूर्व बैंकर अमृता फडणवीस ने कहा, ''यदि आंदोलन केवल प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे तक सीमित है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार पर्दे के पीछे सुधारात्मक कदम उठा रही है और अब उसके परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं।'' उन्होंने प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा रही है कि भविष्य में इस तरह के प्रश्नपत्र लीक न हों।'' प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई तथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा प्रस्तावित संयुक्त विरोध-प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा, ''पहले वे अलग-अलग थे, लेकिन अब उनका साथ आना अच्छी बात है।''