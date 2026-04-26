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किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर; जानें कैसी होगी नितिन नवीन की नई टीम

Apr 26, 2026 05:50 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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सूत्रों के अनुसार, देशभर के प्रमुख युवा नेताओं को राष्ट्रीय टीम में लाने के लिए मंथन चल रहा है। संगठन के एक प्रमुख नेता देशभर के लगभग 50 प्रमुख युवा नेताओं के नाम पर इस बारे में विचार कर रहे हैं।

किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर; जानें कैसी होगी नितिन नवीन की नई टीम

BJP President Nitin Nabin: चार मई को पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भाजपा की नई केंद्रीय टीम गठित की जाएगी। इसके लिए पार्टी देशभर के चुनिंदा युवा नेताओं को लेकर मंथन कर रही है, जिनको भविष्य की भाजपा के लिए नए नेतृत्व के साथ आगे लाया जा सके। नई केंद्रीय टीम में लगभग आधे पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम होने की संभावना है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब उनकी टीम को भी युवा स्वरूप देने की कवायद की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, देशभर के प्रमुख युवा नेताओं को राष्ट्रीय टीम में लाने के लिए मंथन चल रहा है। संगठन के एक प्रमुख नेता देशभर के लगभग 50 प्रमुख युवा नेताओं के नाम पर इस बारे में विचार कर रहे हैं। इनमें से लगभग दो दर्जन नेताओं को दिल्ली लाया जा सकता है। इसमें क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

चुनाव नतीजों के बाद संगठन पर ध्यान देगी पार्टी: बीते साल दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नवीन ने इस साल 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था। इसके बाद से ही उनकी टीम को इंतजार किया जा रहा है। चूंकि भाजपा नेतृत्व के सामने उस समय संसद और पांच विधानसभाओं के चुनाव थे, इसलिए इसके बाद नई टीम को अंतिम रूप देने का विचार किया गया। अब जबकि चार मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे तो पार्टी चुनावी मोड से संगठन मोड में आ जाएगी।

सूत्रों के कहना है कि केंद्रीय टीम में युवा व अनुभव का समन्वय किया जाएगा। केंद्र सरकार से भी कुछ मंत्रियों को संगठन में लाए जाने की संभावना है। नई टीम को अगले एक दशक की संगठन की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाना है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि राज्यों के साथ राष्ट्रीय संगठन में भी युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि एक दशक बाद अनुभवी बनकर नए युवाओं को तैयार कर सकें।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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