किसे मिलेगी जगह, कौन होगा बाहर; जानें कैसी होगी नितिन नवीन की नई टीम
सूत्रों के अनुसार, देशभर के प्रमुख युवा नेताओं को राष्ट्रीय टीम में लाने के लिए मंथन चल रहा है। संगठन के एक प्रमुख नेता देशभर के लगभग 50 प्रमुख युवा नेताओं के नाम पर इस बारे में विचार कर रहे हैं।
BJP President Nitin Nabin: चार मई को पांच विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भाजपा की नई केंद्रीय टीम गठित की जाएगी। इसके लिए पार्टी देशभर के चुनिंदा युवा नेताओं को लेकर मंथन कर रही है, जिनको भविष्य की भाजपा के लिए नए नेतृत्व के साथ आगे लाया जा सके। नई केंद्रीय टीम में लगभग आधे पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम होने की संभावना है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब उनकी टीम को भी युवा स्वरूप देने की कवायद की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, देशभर के प्रमुख युवा नेताओं को राष्ट्रीय टीम में लाने के लिए मंथन चल रहा है। संगठन के एक प्रमुख नेता देशभर के लगभग 50 प्रमुख युवा नेताओं के नाम पर इस बारे में विचार कर रहे हैं। इनमें से लगभग दो दर्जन नेताओं को दिल्ली लाया जा सकता है। इसमें क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है।
चुनाव नतीजों के बाद संगठन पर ध्यान देगी पार्टी: बीते साल दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नवीन ने इस साल 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था। इसके बाद से ही उनकी टीम को इंतजार किया जा रहा है। चूंकि भाजपा नेतृत्व के सामने उस समय संसद और पांच विधानसभाओं के चुनाव थे, इसलिए इसके बाद नई टीम को अंतिम रूप देने का विचार किया गया। अब जबकि चार मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे तो पार्टी चुनावी मोड से संगठन मोड में आ जाएगी।
सूत्रों के कहना है कि केंद्रीय टीम में युवा व अनुभव का समन्वय किया जाएगा। केंद्र सरकार से भी कुछ मंत्रियों को संगठन में लाए जाने की संभावना है। नई टीम को अगले एक दशक की संगठन की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाना है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि राज्यों के साथ राष्ट्रीय संगठन में भी युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, ताकि एक दशक बाद अनुभवी बनकर नए युवाओं को तैयार कर सकें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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