AAP, कांग्रेस या BJP-अकाली, पंजाब में अबकी बार किसकी बनेगी सरकार? आ गया ताजा सर्वे
सर्वे के मुताबिक, यदि अभी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 33.5% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस 27.6% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच महज 5.9% का अंतर है।
Punjab Elections: अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं का मिजाज भांपने के लिए वोट वाइब (Vote Vibe) ने अपना ताजा जनमत सर्वेक्षण 'स्टेट वाइब - ट्रैकर 2' जारी किया है। 12 नवंबर 2026 को जारी इस सर्वे के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि पंजाब की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा भाजपा (BJP), शिरोमणि अकाली दल (SAD) और 'वारिस पंजाब दे' की मौजूदगी राज्य में मुकाबले को बहुकोणीय और रोमांचक बना रही है।
सर्वे के मुताबिक, यदि अभी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी 33.5% वोट शेयर के साथ सबसे आगे है, जबकि कांग्रेस 27.6% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच महज 5.9% का अंतर है। वहीं, भाजपा को 14.7% और शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 12.5% समर्थन मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन की भी सुगबुगाहट है। अगर यह होता है तो स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा, अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) को 8.1% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में 1.7% वोट जा सकते हैं।
पंजाब की जनता से पूछा गया कि यह विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में 33.7% लोगों ने AAP, 23.1% ने कांग्रेस और 16.3% ने भाजपा का नाम लिया है। कांग्रेस अपने वोट शेयर से करीब 4.5 अंक पीछे है। कांग्रेस के कुछ समर्थक भी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।
मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन?
पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मौजूदा सीएम भगवंत मान सबसे आगे हैं। सर्वे में शामिल 35.9% लोगों ने मान को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है, जो AAP के कुल वोट शेयर (33.5%) से भी अधिक है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को 19.0% लोग पसंद कर रहे हैं। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल 14.6% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भाजपा नेता केवल सिंह ढिल्लों 10.1% मतदाताओं की पसंद बनकर उभरे हैं। 7.9% लोगों ने वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह के नाम पर सहमति जताई है।
नशा और बेरोजगारी सबसे बड़े चुनावी मुद्दे
पंजाब की राजनीति में इस बार भी नशीले पदार्थ (ड्रग्स) सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं। सर्वे में 31.1% मतदाताओं ने नशे को सबसे अहम समस्या माना है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 36.1% और 25 से 34 वर्ष के युवाओं में 42.2% तक पहुंच गया है। इसके बाद बेरोजगारी और पलायन 23% के साथ दूसरे और 17.3 प्रतिशत के साथ कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे तीसरे नंबर पर हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को 27.5% लोग मुद्दा मानते हैं।
सरकार से ज्यादा मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी
पिछले पांच वर्षों के राज्य सरकार के कामकाज पर जनता ने अपनी राय दी है। 39.5% लोग सरकार से संतुष्ट हैं। उनमें 30.2% पूर्णतः संतुष्ट और 9.3% संतुष्ट हैं। वहीं 42.9% लोग असंतुष्ट हैं। उनमें 18.5% असंतुष्ट और 24.4% पूर्णतः असंतुष्ट हैं। 14.8% ने भगवंत मान की सरकार के कामकाज को औसत बताया है।
स्थानीय विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी सरकार के मुकाबले 9.5 अंक अधिक है। कुल 52.4% लोग अपने मौजूदा विधायक के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। केवल 30.6% ही संतुष्ट हैं। ग्रामीण इलाकों में विधायकों के प्रति पूर्ण असंतोष 34.6% दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि यह सर्वे 'AT Vote Vibe LLP' द्वारा टेलीफोन के माध्यम से किया गया है। दावा किया गया है कि पूरे पंजाब से 4,273 लोगों की राय ली गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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