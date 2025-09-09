Who will become the new Vice President of India 96 percent voting took place Results in a short while उपराष्ट्रपति चुनाव में 100 फीसदी वोटिंग, एक-एक सांसद ने लाइन में लगकर डाला वोट, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho will become the new Vice President of India 96 percent voting took place Results in a short while

उपराष्ट्रपति चुनाव में 100 फीसदी वोटिंग, एक-एक सांसद ने लाइन में लगकर डाला वोट

बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। साथ ही अमृतपाल सिंह समेत 2 सांसदों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसे में कुल पड़े मतों की संख्या करीब 770 हो सकती है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 06:06 PM
share Share
Follow Us on
उपराष्ट्रपति चुनाव में 100 फीसदी वोटिंग, एक-एक सांसद ने लाइन में लगकर डाला वोट

उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में बस कुछ देर का समय बाकी है। मंगलवार सुबह शुरू हुआ मतदान का दौर शाम 5 बजे समाप्त हो चुका है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देर रात नतीजों का ऐलान हो सकता है। NDA की तरफ से सीपी राधाकृष्णन मैदान में थे। जबकि, विपक्षी गठबंधन INDIA ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा था।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनके सभी साथी एकजुट रहे और सभी 315 सांसदों ने वोट दिया है। उन्होंने कहा, 'यह अभूतपूर्व 100 फीसदी वोटिंग है।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के लगभग 96 प्रतिशत सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नए संसद भवन में सुबह दस बजे शुरू हुए मतदान में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदान किया। वह वोट डालने के लिए जब संसद भवन पहुंचे, तो उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू मौजूद थे।

शुरुआत में मतदान करने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सैयद नासिर हुसैन शामिल थे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं तथा वे व्हिप के तहत बाध्य नहीं होते।

देश के 17वें उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं), तथा 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं।

बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। ऐसे में कुल पड़े मतों की संख्या करीब 770 हो सकती है।

Vice Presidential Election
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।