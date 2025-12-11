नरेंद्र मोदी के बाद कौन बनेगा PM? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। जबकि, भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत से भी इसे लेकर सवाल पूछा गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। जबकि, भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत से भी इसे लेकर सवाल पूछा गया। इसपर उन्होंने कहा कि वह बस शुभकामनाएं दे सकते हैं।

एक कार्यक्रम के दौरान भागवत से पूछा गया कि मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन होगा? इसपर संघ प्रमुख ने कहा, 'कुछ सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं। और कुछ नहीं।'

उन्होंने आगे कहा, 'मोदी जी के बाद कौन होगा, यह तय मोदी जी और बीजेपी को करना है।' दरअसल, कुछ दिनों पहले भाजपा में रिटायरमेंट की नीति को लेकर अगले पीएम उम्मीदवार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। हालांकि, भाजपा ने बदलाव से इनकार किया था। पीएम मोदी ने सितंबर में 75वां जन्मदिन मनाया है।

भाजपा क्या बोली एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम फडणवीस से पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के संबंध में सवाल किया गया। इसपर उन्होंने कहा कि किसी और का नाम सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी स्वस्थ हैं और वही 2029 में नेतृत्व करेंगे।

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह किसी 40 वर्षीय शख्स से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। वह दिन में 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और कभी भी बैठकों के दौरान जम्हाई नहीं लेते हैं।' उन्होंने कहा, 'जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब तक उनके अलावा किसी और को देखने का सवाल ही नहीं उठता। वह 2029 में भी हमारे नेता रहेंगे।'