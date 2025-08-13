Who Will Become Next Vice President New Name Came in Race BJP NDA Candidate Soon कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, रेस में जुड़ा दिग्गज नेता का नाम; पीएम मोदी भी करते हैं पूरा भरोसा, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho Will Become Next Vice President New Name Came in Race BJP NDA Candidate Soon

कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, रेस में जुड़ा दिग्गज नेता का नाम; पीएम मोदी भी करते हैं पूरा भरोसा

अब जब अगले उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा तेज हो गई है तो एनडीए की ओर से इस लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं। ताजा नाम कर्नाटक के थावरचंद गहलोत का है। सूत्रों की मानें तो भाजपा गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, रेस में जुड़ा दिग्गज नेता का नाम; पीएम मोदी भी करते हैं पूरा भरोसा

उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन भी संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा करने का मन बना चुका है, जिसकी वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया है। हालांकि, एनडीए को जीत के लिए पूर्ण बहुमत हासिल है, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार चुनाव को थोड़ा रोचक बना सकता है। उधर, एनडीए ने भी पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 21 अगस्त तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही एनडीए-इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं।

पिछले महीने अचानक जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह से चुनाव करवाने की नौबत आई है। इसी वजह से अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग मामले में धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, उन्होंने आधिकारिक वजह स्वास्थ्य बेहतर न होना बताया। अब जब अगले उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा तेज हो गई है तो एनडीए की ओर से इस लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं। ताजा नाम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का है। सूत्रों की मानें तो भाजपा गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है। उनके अनुभव, राज्यपाल बनने से पहले तक पार्टी के प्रति समर्पण का फायदा उन्हें मिल सकता है।

कई बार के सांसद हैं गहलोत

थावरचंद गहलोत कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती पीएम मोदी के करीबी नेताओं में होती है और पूरा भरोसा हासिल है। पहली बार गहलोत 1980 में मध्य प्रदेश में विधायक बने और फिर राज्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और 2004 तक सांसद रहे। गहलोत 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वहीं, 2021 में गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

और किन नामों पर हो रही चर्चा?

बीजेपी हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि जिन नामों की मीडिया में चर्चा हो रही होती है, शायद ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसे में यह कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि आखिर किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। रेस में कई और नाम भी शामिल हैं। जैसे- हरिवंश नारायण सिंह, ओम माथुर, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, मनोज सिन्हा, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत नामों की चर्चा हो रही है।