कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, रेस में जुड़ा दिग्गज नेता का नाम; पीएम मोदी भी करते हैं पूरा भरोसा

अब जब अगले उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा तेज हो गई है तो एनडीए की ओर से इस लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं। ताजा नाम कर्नाटक के थावरचंद गहलोत का है। सूत्रों की मानें तो भाजपा गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन भी संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा करने का मन बना चुका है, जिसकी वजह से चुनाव दिलचस्प हो गया है। हालांकि, एनडीए को जीत के लिए पूर्ण बहुमत हासिल है, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार चुनाव को थोड़ा रोचक बना सकता है। उधर, एनडीए ने भी पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 21 अगस्त तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही एनडीए-इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं।

पिछले महीने अचानक जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह से चुनाव करवाने की नौबत आई है। इसी वजह से अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर महाभियोग मामले में धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, उन्होंने आधिकारिक वजह स्वास्थ्य बेहतर न होना बताया।

कई बार के सांसद हैं गहलोत थावरचंद गहलोत कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती पीएम मोदी के करीबी नेताओं में होती है और पूरा भरोसा हासिल है। पहली बार गहलोत 1980 में मध्य प्रदेश में विधायक बने और फिर राज्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और 2004 तक सांसद रहे। गहलोत 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वहीं, 2021 में गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया।