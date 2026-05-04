कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री? सबसे आगे चल रहे ये चार नाम; एक माने जाते हैं BJP के करीबी
केरल में कांग्रेस के नेतृ्त्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत लगभग तय है। अब केरल में सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो है कि कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। इसमें 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं।
5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ लगभग 100 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे में केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है। जीत तय होने के बाद अब केरल में सबसे बड़ा सवाल सामने आया है कि कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। केरल के सीएम फेस की रेस में सबसे आगे चार नाम चल रहे हैं। इनमें से एक तो बीजेपी के करीबी भी माने जाते हैं।
केरल सीएम फेस में सबसे आगे ये नाम
केरल में चुनावी नतीजे साफ हो जाने के बाद अब प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे आगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन का नाम चल रहा है। उनके अलावा कांग्रेस के तिरवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ रमेश चेन्निथाला का नाम आगे चल रहा है।
कौन हैं वीडी सतीशन
वीडी सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। साल 2021 में उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। केरल की परावूर विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि वीडी सतीशन सीएम फेस की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वीडी सतीशन के साथ ही केरल के सीएम फेस की रेस में रमेश चेन्निथाला का नाम भी आगे चल रहा है। रमेश चेन्निथाला केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और वो प्रदेश में कांग्रेस की कमान भी संभाल चुके हैं। रमेश चेन्निथाला ने केरल की हरिपद विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं।
कौन हैं 'बीजेपी के करीबी' केरल में सीएम पद के दावेदार
केरल में कांग्रेस के सीएम पद के दावेदारों में तिरवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं। वो केरल से आते हैं और केरल को लेकर उनकी दिलचस्पी भी देखने को मिली है। ऐसे में केरल के सीएम पद के दावेदारों में शशि थरूर का नाम भी आगे चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि शशि थरूर कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इस दौरान चर्चा चली लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए। जब बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए उनके बयानों के कारण भी उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं।
कांग्रेस संगठन महासचिव भी कतार में
केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस में कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन महासचिव का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीते कई सालों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ काम कर रहे केसी वेणुगोपाल केरल में मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। इसको लेकर कई संकेत भी मिले हैं। केरल उनका गृह राज्य है लेकिन बीते कुछ सालों से केरल के संगठन और प्रदेश कांग्रेस के फैसलों में उनकी दिलचस्पी इस ओर इशारा करती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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