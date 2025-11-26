Hindustan Hindi News
Karnataka CM: शिवकुमार या सिद्धारमैया कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम? इस तारीख को हो सकता है फैसला

Karnataka CM: शिवकुमार या सिद्धारमैया कौन बनेगा कर्नाटक का सीएम? इस तारीख को हो सकता है फैसला

संक्षेप:

Karnataka CM: डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यह पार्टी में चार-पांच लोगों के बीच एक 'गुप्त समझौता' है, और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है।

Wed, 26 Nov 2025 12:57 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Karnataka CM: कर्नाटक कांग्रेस में जारी कथित सत्ता संघर्ष पर जल्द ही विराम लग सकता है। खबर है कि जल्द ही कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच जारी रस्साकशी को लेकर बैठक कर सकता है। संभावनाएं हैं कि दोनों नेताओं को दिल्ली भी तलब किया जा सकता है। खास बात है कि मई 2023 में दोनों नेताओं के बीच कथित तौर पर एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों को ढाई साल नेतृत्व की बात कही गई थी। हालांकि, सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कभी बात नहीं हुई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान 1 दिसंबर से पहले कर्नाटक पर बड़ा फैसला ले सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात आने वाले एक या दो दिनों में हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया और शिवकुमार को संभावित रूप से 28 या 29 नवंबर को दिल्ली बुलाया जा सकता है। खास बात है कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और पार्टी इससे पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहेगी।

क्या उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया के करीबी एक नेता ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी का समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिे हैं कि सिद्धारमैया के पास विधायकों का समर्थन है। इधर, शिवकुमार समर्थक विधायक इकबाल हुसैन ने ऐलान कर दिया है कि उनके नेता सीएम बनने वाले हैं। हालांकि, उन्होंने अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिए जाने की बात कही है।

दिल्ली से लौटे विधायक

खबर है कि दिल्ली पहुंचे शिवकुमार समर्थक कुछ विधायक बेंगलुरु लौट आए हैं। मंगलवार को कुछ नेताओं ने कहा कि नेतृत्व इस मामले पर फैसला लेगा। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्होंने आलाकमान से मुख्यमंत्री के मुद्दे पर भ्रम जल्द से जल्द खत्म करने का अनुरोध किया है, जबकि अन्य ने कहा कि वे प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान युवाओं या नये चेहरों को मौका देने की मांग कर रहे हैं।

सीक्रेट डील का जिक्र

शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यह पार्टी में चार-पांच लोगों के बीच एक 'गुप्त समझौता' है, और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है।

हुसैन ने कहा कि सभी लोग आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे, साथ ही उन्होंने शिवकुमार के प्रमोशन पर भरोसा जताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा उस बयान के साथ हूं...। 200 फीसदी वह जल्द ही सीएम बनेंगे। हाईकमान फैसला लेगा। जैसा कि हमारे नेता (शिवकुमार) ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण की सीक्रेट डील 5-6 पार्टी नेताओं के बीच हुई थी और वही 5-6 लोग फैसला लेंगे।'

