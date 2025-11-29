Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWho will become BJP national president PM is going to hold a major meeting and another new name is in race
कौन बनेगा BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष? PM करने जा रहे बड़ी बैठक, रेस में एक और नया नाम

कौन बनेगा BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष? PM करने जा रहे बड़ी बैठक, रेस में एक और नया नाम

संक्षेप:

Kaun Banega BJP ka Adhyaksh: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पिछले साल से लंबित है। इससे पहले संगठनात्मक चुनाव 29 राज्यों में पहले ही पूरे हो चुके हैं। केवल उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ प्रमुख राज्य लंबित हैं।

Sat, 29 Nov 2025 07:22 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
share Share
Follow Us on

BJP National President: बिहार चुनाव के समाप्त होते ही अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा इसकी तैयारी जल्द ही शुरू करने वाली है। रविवार तक नई दिल्ली में भाजपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को देश लौटने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक पार्टी मुख्यालय में होने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पिछले साल से लंबित है। इससे पहले संगठनात्मक चुनाव 29 राज्यों में पहले ही पूरे हो चुके हैं। केवल उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ प्रमुख राज्य लंबित हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने के बाद बिहार के लिए भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली भाजपा की इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तनों पर भी विचार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर भी निर्णय लिया जाएगा।

आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2023 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव और कुछ विधानसभा चुनावों के लिए विस्तार दिया गया था। पार्टी में चर्चा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक पूरा हो सकता है, विशेष रूप से 14 जनवरी के बाद, जब हिंदू कैलेंडर में खरमास समाप्त हो जाता है।

बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कुछ प्रमुख नामों पर चर्चा हो रही है। उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे है, जिनका RSS और संगठनात्मक मशीनरी से मजबूत जुड़ाव है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम की भी चर्चा है जो किओबीसी वर्ग से एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर भी अटकलें हैं।

आपको बता दें कि बुधवार को संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने हालिया बिहार चुनाव में मिली जीत के लिए मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सूत्रों के अनुसार, पीएम ने चुनाव नतीजों पर कुछ शब्द कहे और NDA के बारे में उल्लेख किया कि यह गठबंधन 'ऑर्गेनिक' (स्वाभाविक) है, स्थिर है और चुनाव के बाद भी बना रहेगा। बाद में, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में पार्टी की जीत में योगदान देने वाले नेताओं के लिए अपने आधिकारिक आवास पर रात्रिभोज का आयोजन किया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।