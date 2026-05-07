शुभेंदु अधिकारी नहीं, इस नेता को CM बना सकती है भाजपा; एक महिला भी रेस में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार दो बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि, अब तक उन्होंने या पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? यह अब तक साफ नहीं हो सका है। खबरें हैं कि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोलकाता से लेकर देश की राजधानी उच्च स्तरीय बैठकों का दौर आज से शुरू हो रहा है। पार्टी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। कहा जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी हैं। हालांकि, बीते कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा अपने फैसले से फिर चौंका सकती है।

9 मई को शपथ ग्रहण भाजपा के बंगाल प्रमुख शमिक भट्टाचार्य साफ कर चुके हैं कि 9 मई यानी शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उस दौरान सीएम पद की शपथ कौन लेगा। सुबह 10 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम आयोजित होगा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उस दौरान सीएम समेत कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

शुभेंदु अधिकारी आगे, पर दिलीप घोष के नाम पर हो सकता है विचार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार दो बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि, अब तक उन्होंने या पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। माना यह भी जा रहा है कि रेस के प्रबल दावेदारों में पूर्व प्रदेश प्रमुख दिलीप घोष भी हो सकते हैं।

दरअसल, इसकी वजह RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उनका जुड़ाव और बंगाल में भाजपा के विस्तार की कोशिशें हैं। कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की मौजूदगी बढ़ाने और जिलों में बूथ स्तर पर मजबूती दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वह राज्य में भाजपा की कमान भी संभाल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी सफलता, नेतृत्व का अनुभव और संगठन में भरोसेमंद नेता की पहचान उन्हें मजबूत दावेदार बना रही है। हालांकि, भाजपा ने इसपर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

महिला मुख्यमंत्री की अटकलें अटकलें ये भी हैं कि भाजपा भी महिला मुख्यमंत्री का दांव खेल सकती है। ऐसे में रेस में असनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम चर्चा में है। हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में भाजपा के एक नेता ने कहा, 'अधिकारी का नाम लिस्ट में है। कुछ नेताओं ने राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और प्रदेश उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल के नाम का प्रस्ताव दिया है।'

शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय? बंगाल सीएम पद के लिए शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में अधिकारी को विधायक दल के नेता को तौर पर चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भाजपा के प्रदेश प्रमुख शमिक भट्टाचार्य अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और शाह उनके नाम की घोषणा करेंगे।