Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पश्चिम बंगाल में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, CM की रेस में 4 नाम; सबसे आगे यह नेता

May 05, 2026 10:42 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि बंगाल का सीएम बंगाली ही बनेगा। उन्होंने अप्रैल में कहा था, 'मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्म लिया और यहीं पर शिक्षा हासिल किया हुआ होगा, बंगाली बोलता होगा।'

पश्चिम बंगाल में कब होगा शपथ ग्रहण समारोह, CM की रेस में 4 नाम; सबसे आगे यह नेता

Bengal New CM?: पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल स्थिति साफ नहीं की है। वहीं, संभानवाएं जताई जा रही हैं कि 9 मई को यानी रविंद्र नाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी कई नेताओं के नामों की चर्चा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा विधायकों की बैठक के लिए जल्द ही राजधानी कोलकाता पहुंच सकते हैं।

कौन होगा बंगाल का CM

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि बंगाल का सीएम बंगाली ही बनेगा। उन्होंने अप्रैल में कहा था, 'मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्म लिया और यहीं पर शिक्षा हासिल किया हुआ होगा, बंगाली बोलता होगा।' अटकलें ये भी हैं कि भाजपा राज्य की कमान किसी महिला नेता को सौंप सकती है, लेकिन इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

चर्चा में ये चार नाम

फिलहाल, चार नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इनमें शुभेंदु अधिकारी, शमिक भट्टाचार्य, उत्पल ब्रह्मचारराव और स्वप्न दासगुप्ता का नाम शामिल है। इसके अलावा दिलीप घोष के नाम की भी चर्चाएं हैं।

ये भी पढ़ें:3 विधायक से 2 तिहाई बहुमत; बंगाल BJP का 46 साल का इंतजार कैसे 10 साल में साकार?

सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी!

कहा जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे अधिकारी चल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह उनका एकमात्र ऐसा भाजपा उम्मीदवार होना बताया जा रहा है, जो 2 सीटों से चुनाव लड़े और जीते भी। वहीं, एक अन्य वजह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार 2 बार उन्हीं के गढ़ में हराना है। हालांकि, वह खुद यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ते नजर आ रहे हैं।

एक और बड़ी वजह

टेलीग्राफ से बातचीत में भाजपा के एक नेता ने कहा, 'अमित शाह शुभेंदु दा के साथ नामांकन में गए थे। वहीं थे जिन्होंने ममता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा। इस बात की संभावनाएं हैं कि पार्टी उनका चुनाव कर सकती है। उनकी इस तगड़ी जीत के बाद शुभेंदु दा को शीर्ष पद के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।'

ये भी पढ़ें:बंगाल-असम की जीत में छाया उत्तराखंड मॉडल, भाजपा ने किया है UCC का वादा

अन्य नेताओं के क्या हाल

पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी छवि शिक्षित मध्यम वर्गीय बंगाली की है। रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता स्वीकार कर रहे हैं कि भट्टाचार्य ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बड़ी भूमिका निभाई है। एक नेता ने कहा कि उन्होंने भाजपा दिग्गज सुनील बंसल के नेतृत्व में संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं।

रेस में तीसरा नाम RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़े चेहरे उत्पल ब्रह्मचारराव का है। उन्हें उत्पल महाराज के नाम से भई जाना जाता है। वह कालीगंज विधानसभा सीट से मैदान में थे और 76 हजार के बड़े अंतर से विजयी हुए हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराज ने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है।

रासबिहारी से जीत दर्ज करने वाले दासगुप्ता भी इस रेस में शामिल माने जा रहे हैं। इसकी वजह उनका उच्च शिक्षित बैकग्राउंड है। वह पत्रकार, लेखक और स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से पीएचडी हासिल कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:बंगाल के अगले CM बनेंगे शुभेंदु अधिकारी? काउंटिंग से पहले क्या दिया था जवाब

कब हो सकता है विधायक दल के नेता का चुनाव

रिपोर्ट के मुताबिक, राजनाथ सिंह मंगलवार या बुधवार को कोलकाता पहुंच सकते हैं और भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि, उनकी यात्रा को लेकर भाजपा ने जानकारी साझा नहीं की है। सोमवार को घोषित हुए नतीजों में भाजपा ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। जबकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 80 पर ही सिमट गई थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari TMC west bengal election results अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।