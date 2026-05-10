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केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है राहुल गांधी की पहली पसंद, पता चल गया नाम; रेस में कौन-कौन

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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केरल में कांग्रेस के लिए नए मुख्यमंत्री का चयन एक सिरदर्द बनता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरल का सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे एक अन्य विधायक सतीशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है।

केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है राहुल गांधी की पहली पसंद, पता चल गया नाम; रेस में कौन-कौन

केरल में कांग्रेस के लिए नए मुख्यमंत्री का चयन एक सिरदर्द बनता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को केरल का सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक रहे एक अन्य विधायक सतीशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से अकेले में भी मुलाकात की है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अगले दो दिनों तक पार्टी विधायकों को इस बात के लिए मनाया जाएगा कि वह वेणुगोपाल का समर्थन करें। बता दें कि वेणुगोपाल अलापुझा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं। बता दें कि चार मई को घोषित चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने केरल में बहुमत हासिल किया है।

सतीशन के पक्ष में नारेबाजी
केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए नेता के चयन को लेकर कांग्रेस विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक की। एनडीटीवी के मुताबिक इस बैठक से पहले राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल का मजाक उड़ाने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे। यह पोस्टर पार्टी के एक अन्य प्रभावशाली नेता, वीडी सतीशन के समर्थन में लगाए गए थे। जब सतीशन मीटिंग में पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनके खिलाफ आरोपों के बारे में पूछा। दावा है कि सतीशन ने स्वीकार किया कि वह वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ हैं।

वेणुगोपाल पर सतीशन के आरोप
इतना ही नहीं, सतीशन ने यह भी तर्क दिया कि वेणुगोपाल पार्टी महासचिव होने का गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहाकि वेणुगोपाल ने विधायकों पर कैंप करने और ग्रुप बनाने का दबाव बनाया। सतीशन ने कहाकि मैंने कभी भी निजी स्वार्थ के लिए गुटबाजी नहीं की है। उन्होंने कहाकि जब वह केरल में नेता प्रतिपक्ष तो सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। इतना ही नहीं, सतीशन ने कांग्रेस नेतृत्व से यह भी कहाकि पार्टी को केरल में अधिक सीटें मिली होतीं। लेकिन नेन्मारा, कझाकूटम, वडाकांचेरी, नेदूमांगेड और चारतला में वेणुगोपाल की पसंद का उम्मीदवार होने के चलते जीत नहीं मिली।

कांग्रेस को तय करना होगा
बता दें कि वेणुगोपाल सीएम पद की रेस में बाकी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि वह सेंट्रल लीडर के तौर पर वेणुगोपाल को चुनती है या फिर किसी स्थानीय नेता को तवज्जो देती है जिसके पास जमीनी समर्थन है। वेणुगोपाल के सामने सतीशन और रमेश चेन्नीथाला हैं, जिनके पास स्थानीय स्तर पर समर्थन है। सतीशन को मुख्यमंत्री के रूप में आईयूएमएल का भी समर्थन हासिल है। बता दें कि 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं। वहीं, आईयूएमएल के पास 22 सीटें हैं, ऐसे में उसकी राय भी मायने रखेगी।

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कांग्रेस सहयोगियों ने क्या कहा
कांग्रेस अन्य सहयोगियों में केरल कांग्रेस (केईसी) ने आठ सीटें, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के पास तीन सीटें हैं। इस तरह यूडीएफ के पास कुल 102 सीटें हैं जो दो तिहाई बहुमत से ज्यादा हैं। केरल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सतीशन ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पी विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ के खिलाफ काफी मजबूती से काम किया था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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