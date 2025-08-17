who will be INDIA alliance Vice President Candidate meeting tomorrow NDA के बाद इंडिया गठबंधन की बारी, उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कल, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newswho will be INDIA alliance Vice President Candidate meeting tomorrow

NDA के बाद इंडिया गठबंधन की बारी, उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा कल

विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेता सोमवार सुबह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के नेता सोमवार सुबह 10.15 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के ऑफिस में मीटिंग करेंगे।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 10:32 PM
यह मीटिंग सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद होगी। राधाकृष्णन तमिलनाडु से संबंध रखते हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

भाजपा ने क्या कहा
हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा को लगता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन के नामांकन से विपक्ष का व्यापक, विशेषकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक का समर्थन मिलेगा। लेकिन यह देखना बाकी है कि सोमवार को विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राधाकृष्णन के नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि राजग उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से बात करेगा।

ये भी पढ़ें:टेबल टेनिस चैंपियन, पॉलिटिक्स के मैदान में सूरमा; जानिए सीपी राधाकृष्‍णन का सफर

इंडिया गठबंधन पहले कर चुका है घोषणा
कांग्रेस नीत ‘इंडिया’ गठबंधन पहले ही चुनाव के लिए एक संयुक्त ‘गैर-राजनीतिक’ उम्मीदवार खड़ा करने के अपने फैसले की घोषणा कर चुका है। पिछले महीने निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण आवश्यक हुआ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नौ सितंबर को होना है।

