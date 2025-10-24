Hindustan Hindi News
Who will be CM face in NDA Ravi Shankar Prasad said there is no vacancy also lashed out at Tejashwi
NDA में CM का चेहरा कौन? भाजपा बोली- यहां तो वैकेंसी ही नहीं है; तेजस्वी पर भी भड़की

Fri, 24 Oct 2025 10:45 AM
बिहार में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और जेडीयू नीत एनडीए ने INDIA गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने कहा, “नीतीश कुमार NDA सरकार के नेता और मुख्यमंत्री हैं। लोग उन पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं कि वे राज्य में किए गए वादे पूरे करेंगे।”

रविशंकर प्रसाद ने INDIA ब्लॉक को भ्रष्टाचार और अवसरवाद का शर्मनाक गठजोड़ करार देते हुए तेजस्वी पर IRCTC भूमि-नौकरी घोटाले में आरोपों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इस मामले में IPC की धारा 420 के तहत आरोपी हैं।

तेजस्वी यादव पर एनडीए के नेताओं ने चौतरफा हमला किया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि RJD अपने ही सहयोगियों को भी प्रताड़ित कर रही है। LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस को नजरअंदाज कर INDIA ब्लॉक ने सिर्फ एक चेहरा पेश किया। JDU ने तेजस्वी और INDIA ब्लॉक की “सामाजिक गणित” की आलोचना की। वहीं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी देने के वादे का मजाक उड़ाया और कहा कि अब तेजस्वी बिहार को कुछ ही दिनों में “स्वर्ण लंका” बना देंगे।

IRCTC घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद 2004-2009 के पहले UPA सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने दो रेलवे होटलों के लिए जमीन के बदले ठेके अपने परिवार से जुड़े फर्म को दिए। तेजस्वी और लालू प्रसाद ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।

भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस ने अपना आत्मसम्मान बेच दिया और तेजस्वी को CM चेहरा मान लिया। यूपी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने RJD-कांग्रेस गठबंधन को असंगत गेम करार दिया और कहा कि यह गठबंधन बिहार में काम नहीं करेगा।

रविशंकर प्रसाद से जब एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में वैकेंसी कहां है।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
